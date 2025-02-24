رئيس كولومبيا: تقبيل أسير إسرائيلي لجبين عنصر حماس يعبر عن السلام

بوغوتا/سما/

وصف الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، قيام الأسير الإسرائيلي عومر شيم توف، بتقبيل جبين عنصر من كتائب القسام قبل الإفراج عنه بأنه يعبر عن معنى السلام.

وقال في منشور على حسابه بمنصة إكس: “هذا هو السلام، الإنسانية تعني الحب والتضامن في أسوأ الأوقات”.



وشارك الرئيس الكولومبي صورة لتقبيل المحتجز عومر شيم توف لجبين عنصر من كتائب القسام قبل الإفراج عنه.

وأضاف الرئيس الكولومبي: “هذا هو السلام. الإنسانية هي الحب والتضامن في أحلك اللحظات. هكذا تكون المقاومة، وهكذا تكون الحياة”.

وفي 22 فبراير/ شباط الجاري، قبّل الأسير الإسرائيلي عومر شيم توف، رأس عنصرين من كتائب القسام قبل الإفراج عنه.

وتناقلت أبرز وسائل الإعلام العربية هذه اللقطات، في حين تم تجاهلها من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية.