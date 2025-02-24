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ميرتس يؤكد أن نتنياهو “يمكنه زيارة” ألمانيا رغم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية

الإثنين 24 فبراير 2025 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميرتس يؤكد أن نتنياهو “يمكنه زيارة” ألمانيا رغم مذكرة المحكمة الجنائية الدولية



برلين/سما/

 أكد فريديرش ميرتس الذي يرجح أن يصبح مستشار ألمانيا المقبل بعد فوز تحالفه المحافظ حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي وحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري، في الانتخابات أنّه سيحرص على أن يتمكّن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو من زيارة ألمانيا، رغم صدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وقال ميرتس في مؤتمر صحافي في برلين “في حال كان يخطّط لزيارة ألمانيا، فقد وعدت نفسي أيضا بأنّنا سنجد طريقة لضمان قدرته على زيارة ألمانيا ومغادرتها مجددا، من دون أن يتم توقيفه”.

من جهته قال مكتب  نتنياهو اليوم الاثنين إن ميرتس أبلغ رئيس الوزراء  الإسرائيلي بأنه يعتزم دعوته لزيارة ألمانيا، في تحد لمذكرة اعتقال صادرة بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو هنأ ميرتس في اتصال هاتفي بعد تصدر تكتله المحافظ نتائج الانتخابات العامة التي أجريت في ألمانيا أمس الأحد.

وأضاف المكتب أن ميرتس أبلغ نتنياهو بأنه سيدعوه لزيارة ألمانيا “في تحد لقرار المحكمة الجنائية الدولية المعيب بوصف رئيس الوزراء مجرم حرب”.

وأكد متحدث باسم حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي المحافظ الذي يتزعمه ميرتس أنهما تحدثا هاتفيا بعد الانتخابات لكنه أحجم عن التعليق عما دار في الاتصال.

ويشعر الألمان بمسؤولية تجاه إسرائيل بسبب المحرقة النازية (الهولوكوست) وقد أوضح ميرتس أنه حليف قوي رغم أن ألمانيا من الدول الموقعة على اتفاقية تأسيس المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدر قضاة المحكمة في نوفمبر تشرين الثاني مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في قطاع غزة.

وترفض إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا كما تنفي ارتكاب جرائم حرب.

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