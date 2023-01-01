  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

قتيل بجريمة جديدة في تل السبع بأراضي الـ48

الإثنين 24 فبراير 2025 10:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قتيل بجريمة جديدة في تل السبع بأراضي الـ48



القدس المحتلة/سما/

قتل شاب بمدينة بئر السبع داخل أراضي عام 1948، اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في المدينة.

وأفادت مصادرة محلية، بأن الشاب صالح سلامة أبو غانم (23 عاما)، قتل جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة تل السبع بالنقب فجر اليوم.

وبلغ عدد القتلى من فلسطينيي الـ 1948 جراء جرائم عنف مختلفة، منذ مطلع العام الجاري (2025) ولغاية اليوم، 41 قتيلا، بينهم امرأتان، وثلاثة شبان برصاص الشرطة الإسرائيلية، بحسب معطيات نشرها موقع "عرب 48".

وخلال العام الماضي (2024) ارتُكبت 221 جريمة قتل، مقابل 222 جريمة خلال عام 2023.

الأكثر قراءة اليوم

اختلافات بين خطتي القاهرة والسلطة الفلسطينية حول إدارة غزة وإعمارها

عضو كنيست: نفي يائير نتنياهو إلى خارج البلاد لأنه ضرب والده رئيس الحكومة

نتنياهو: سنستكمل أهداف الحرب بغزة وندعم مخطط ترامب

أسير لدى "القسام" يكشف عن أصوله الغريبة عن فلسطين.. من أين جاء قادة الاحتلال؟ (شاهد)‏

قرار عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين : المستوى الامني أوصى بالموافقة ونتنياهو رفض وخدع حماس والوسطاء

مبعوث ترمب يصل المنطقة الأربعاء لتمديد المرحلة الأولى من صفقة غزة

هآرتس: نتنياهو قد يستغل "مشاعر الانتقام" في إسرائيل لاستئناف الحرب

الأخبار الرئيسية

يائير غولان: حماس بقيت على قيد الحياة بفضل نتنياهو وهو بقي على قيد الحياة بفضلها

نائب رئيس الكنيست الاسرائيلي : نحن متسامحون أكثر من اللازم ويجب قتل كل الرجال في غزة

"هارتس" : واشنطن مصممة على المضي قدمًا في المرحلة الثانية وتتفق مع نتنياهو على استبعاد حماس من غزة

36 يوما لوقف اطلاق النار: تواصل عرقلة الإفراج عن الدفعة السابعة من الاسرى وخروقات برفح وغزة

20250223052002

نتنياهو: سنستكمل أهداف الحرب بغزة وندعم مخطط ترامب

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية