قتيل بجريمة جديدة في تل السبع بأراضي الـ48

القدس المحتلة/سما/

قتل شاب بمدينة بئر السبع داخل أراضي عام 1948، اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق نار ارتكبت في المدينة.

وأفادت مصادرة محلية، بأن الشاب صالح سلامة أبو غانم (23 عاما)، قتل جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة تل السبع بالنقب فجر اليوم.

وبلغ عدد القتلى من فلسطينيي الـ 1948 جراء جرائم عنف مختلفة، منذ مطلع العام الجاري (2025) ولغاية اليوم، 41 قتيلا، بينهم امرأتان، وثلاثة شبان برصاص الشرطة الإسرائيلية، بحسب معطيات نشرها موقع "عرب 48".

وخلال العام الماضي (2024) ارتُكبت 221 جريمة قتل، مقابل 222 جريمة خلال عام 2023.