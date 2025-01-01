يائير غولان: حماس بقيت على قيد الحياة بفضل نتنياهو وهو بقي على قيد الحياة بفضلها

القدس المحتلة/سما/

قال زعيم تحالف الديمقراطيين الإسرائيلي يائير غولان اليوم الاثنين، إن "حركة حماس بقيت على قيد الحياة بفضل رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، وهو بقي على قيد الحياة بفضلها".

وأضاف غولان أن "نتنياهو يتوعد بالانتقام من حماس لكن حماس مستمرة في السيطرة على غزة، وهو منع أي بديل سلطوي معتدل مكان حماس ورفض خلق أفق سياسي ما أدى إلى مذبحة 7 أكتوبر"، وفق تعبيره.

واعتبر غولان أن "الانتقام الحقيقي من حماس يتمثل في الإطاحة بحكمها والطريق الوحيد هو بناء بديل مستقر ومعتدل"، مضيفا أن "إسرائيل تواجه أخطر أزمة وجودية في تاريخها ليس فقط بسبب التهديدات الخارجية بل بسبب التفكك الداخلي".

وختم يائير غولان بالتأكيد على أنه "ما دام نتنياهو وحكومته يمسكون بزمام السلطة فلن يكون هناك تصحيح في الدولة".

وكان غولان قال الأحد، إن نتنياهو انتهك اتفاق التبادل بتأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين محذرا من "فتح أبواب الجحيم" حال فشلت الصفقة.

وأضاف غولان أنه "لا توجد بالفعل مفاوضات حقيقية حول المرحلة الثانية، بل مجرد مناورات وتخلي عن حياة الأسرى".

وشدد على أنه "لن نسمح له (نتنياهو) بالبقاء في الحكم على حساب حياة إخوتنا وأخواتنا"، وقال: "أقول لك يا بيبي، إذا أفشلت الصفقة، ستفتح أبواب الجحيم!".

وكانت حركة حماس طالبت اليوم الوسطاء والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم والضغط على إسرائيل لتنفيذ اتفاق التبادل والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من دون أي تأخير.

واعتبرت أن "تذرع الاحتلال بأن مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف إلى التهرب من التزامات الاتفاق".

وكان من المتوقع أن تطلق إسرائيل سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني السبت، عقب إتمام حركة حماس تسليم 6 أسرى إسرائيليين، لكن نتنياهو قرر تأجيل إطلاق سراحهم ردا على ما قاله عن انتهاكات من قبل حماس.