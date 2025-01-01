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دعوات للاحتجاج في درعا والسويداء ردا على تصريحات نتنياهو حول جنوب سوريا

الإثنين 24 فبراير 2025 10:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دعوات للاحتجاج في درعا والسويداء ردا على تصريحات نتنياهو حول جنوب سوريا



دمشق/وكالات/

 أثارت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول منع دخول "هيئة تحرير الشام" والجيش السوري الجديد إلى محافظات جنوب سوريا، دعوات للتظاهر في محافظتي درعا والسويداء.

 

وقال نتنياهو أمس الأحد، خلال حفل تخريج دفعة من قوات المشاة إن القوات الإسرائيلية "ستبقى في هضبة الجولان والمنطقة العازلة لفترة غير محددة".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لن نسمح لقوات تنظيم هيئة تحرير الشام أو الجيش السوري الجديد بالدخول إلى الأراضي جنوب دمشق، نحن نطالب بترتيب كامل لجنوب سوريا في محافظات القنيطرة ودرعا والسويداء من قوات النظام الجديد". 

وأردف نتنياهو قائلا: "كما أننا لن نحتمل أي تهديد للطائفة الدرزية في جنوب سوريا".

وقد أثارت هذه التصريحات ردود فعل شعبية واسعة إذ دعا عدد من الناشطين والأهالي في درعا والسويداء للخروج بمظاهرات رافضة لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ومن المقرر أن تشهد ساحة 18 أذار في درعا وساحة الكرامة في السويداء مظاهرات رافضة لتصريحات نتنياهو، حسب نص الدعوات المتداولة. 

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