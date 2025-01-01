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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الإثنين 24 فبراير 2025 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الإثنين، استشهاد مواطنين وإصابات جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وانتشال 10 جثامين متحللة في قطاع غزة، والاحتلال يوسع عدوانه شمال الضفة ويدفع بدبابات إلى جنين.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-الاحتلال يوسع عدوانه شمال الضفة ويدفع بدبابات إلى جنين

-استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق غزة وارتفاع حصيلة الشهداء في القطاع إلى 48,339

-"هيئة الأسرى": الأسير فادي أبو عطية تعرض لتعذيب وحشي أثناء اعتقاله

-الاحتلال يؤجل الإفراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار

"الأيام":

-الاحتلال يدفع بدباباته إلى جنين ويجرف ويدمر في قباطية واليامون

-نتنياهو: إسرائيل مستعدة لاستئناف القتال بغزة في أي لحظة"

-إسرائيل تواصل تعطيل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى وتضع شروطها

-القطاع: شهيدان وإصابات جراء اعتداءات إسرائيلية وانتشال 10 جثامين متحللة

-إصابة مواطنين خلال اقتحامات وإخطار بهدم منزل في كفر الديك

-مئات الألوف يشيّعون حسن نصر الله

-ألمانيا: المحافظون يفوزون بالانتخابات وتقدّم لليمين المتطرف وشولتس يقر بالهزيمة

"القدس":

-الدفع بالدبابات إلى المخيمات

-استشهاد شاب وانتشال عشرة جثامين

-تشييع نصر الله وصفي الدين بمشاركة مئات الآلاف في بيروت

-أجواء شديدة البرودة وزخات خفيفة من الثلج على المرتفعات

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