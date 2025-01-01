الطقس: استمرار تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة

رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، أن يستمر تأثر البلاد، اليوم الإثنين، بالكتلة الهوائية شديدة البرودة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتبقى فرصة ضعيفة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات خفيفة من الأمطار ومن الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو غائمًا جزئيا وشديد البرودة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم غد الثلاثاء غائماً جزئياً ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديدة البرودة وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الأربعاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديدة البرودة إلى بارد وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الخميس: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة مع بقاء الجو باردا وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة احيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤيا الافقية، وخطر التزحلق على الطرقات، ومن شدة البرودة وتدني درجات الحرارة التي تلامس الصفر المئوي أو اقل في المرتفعات الجبلية، وخطر تشكل الصقيع والانجماد.