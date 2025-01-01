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الاحتلال يوسع عدوان على جنين ويقتحم عددا من بلداتها وسط تدمير واسع في البنية التحتية

الإثنين 24 فبراير 2025 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يوسع عدوان على جنين ويقتحم عددا من بلداتها وسط تدمير واسع في البنية التحتية



جنين/ سما/

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الخامس والثلاثين على التوالي مخلفا، 27 شهيدا، وعشرات الإصابات.

وفي تصعيد للعدوان، وسع جيش الاحتلال عدوانه على المحافظة واقتحم عددا من بلداتها، وسط تخريب ودمار متعمد للبنية التحتية والشوارع، وفي تطور خطير دفع الاحتلال يوم أمس الاحد، بوحدة من الدبابات الى مدينة جنين، حيث اقتحمت المدينة من مدخلها الغربي، ووصلت الى محيط مخيم جنين، ومنطقة الجابريات في المدينة.

وواصل جيش الاحتلال اقتحام بلدة قباطية جنوب المدينة لليوم الثاني تواليا، حيث اقتحم الاحتلال البلدة وفرض حضرا للتجول لـ48 ساعة، فيما دمرت جرافاته البنية التحتية وخطوط المياه والكهرباء وجرفت الشوارع وممتلكات المواطنين، كما استولى على منازل لمواطنين وحولها لثكنات عسكرية، واعتقل الاحتلال عدداً من المواطنين من، لم يعرف هوية عدد منهم في ظل استمرار العدوان.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزاتها العسكرية مصحوبة بالجرافات بلدة قباطية مع استمرار اقتحامها.

وفي بلدة اليامون غرب جنين جرف الاحتلال الشوارع ونشر القناصة وفرق المشاة في البلدة، وداهم منازل المواطنين واستجوبهم، كما اقحمت آليات الاحتلال بلدة السيلة الحارثية واجبرت المواطنين على اغلاق محالهم التجارية.

وفجر اليوم، اقتحم الاحتلال بلدة برقين غرب مدينة جنين، وقامت جرافاته بعمليات تدمير وتخريب واسع في الشوارع والبنية التحتية خاصة في محيط دوار العبارة.

وعزل الاحتلال الاسرائيلي يوم أول من أمس السبت منازل المواطنين غرب مخيم جنين بأسلاك شائكة بعد اجبارهم على اخلائها.

ويتكشف الدمار الواسع والكبير الذي خلفته جرافات الاحتلال في داخل احياء المخيم، حيث دمر منازل المواطنين وممتلكاتهم وغير من معالم وجغرافية المخيم بشكل كبير، وفتح طرق وشوارع في بعض الحارات كما وسع شوارع في حارات اخرى

وانتشرت فرق المشاة من جنود الاحتلال في عدة مناطق من مخيم جنين بالقرب من دوار شيرين ابو عاقلة وطلعة الغبز والمخيم الجديد

ويستمر لليوم الـ35 على التوالي استيلاء الاحتلال على عدد من منازل المواطنين وتحويلها لثكنات عسكرية، خاصة في البنايات القريبة والمطلة على مخيم جنين، فيما يواجه سكان المنازل والبنايات القريبة منها صعوبات في الدخول والخروج والحركة بسبب تواجد القناصة بشكل دائم وهو ما يعرض حياتهم للخطر، ووفق مصادر في بلدية جنين ومركز خدمات مخيم جنين فان الاحتلال هدم قرابة 120 منزلاً بشكل كامل، اضافة الى هدم عشرات المنازل والممتلكات بشكل جزئي داخل المخيم

وتشير التقديرات ان اعداد المعتقلين في جنين وصل الى قرابة 160 مواطن حيث يستمر الاحتلال في شجن اعتقالات واسعة من المدنية وبقية البلدات والقرى في المحافظة وبشكل شبه يومي.

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