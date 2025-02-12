بالاسماء..20 أسيرا وأسيرة من محرري الصفقة وعائلاتهم يتهددهم الترحيل عن القدس

القدس المحتلة / سما/

طالبت وزارة الجيش، اليوم الأحد، بترحيل 20 عائلة مقدسية من المدينة وسحب هوياتهم أو "جنسياتهم الإسرائيلية".

وصادق الكنيست في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024 على مشروع قانون يقضي بـ"طرد أفراد عائلات منفذي العمليات المسلحة ضد أهداف إسرائيلية"، إذا كان لديهم علم مسبق بالعملية أو قاموا بتمجيد وتأييد العملية بعد تنفيذها.

وحسب القانون، فإن أمر الطرد "للمواطن الإسرائيلي" لا تقل مدته عن 7 سنوات ولا تزيد عن 15 سنة، وفي "حالة المقيم الدائم أو المؤقت" لمدة لا تقل عن 10 سنوات ولا تزيد عن 20 سنة.

وتقوم الشرطة الإسرائيلية بإعداد قائمة تتضمن معلومات عن الأسرى الذين تم إطلاق سراحهم في صفقة التبادل، وعن عائلاتهم، لمعرفة إذا ما جرى أي تأييد أو دعم لهم.

واتخذت سلطات الاحتلال إجراءات لترحيل الأسير المحرر يزن فروخ، نجل الأسير المحرر محمد فروح، الذي حكم الأخير بالسجن 19 عاماً، وتحرر في صفقة التبادل الشهر الماضي، وقدم الطلب لترحيله بتاريخ 12/2/2025.

كما قدم طلب بتاريخ 15/2/2025 ضد شقيق الأسيرة المقدسية المحررة نوال فتيحة، التي اعتُقلت عام 2020 وحكمت بالسجن الفعلي لمدة 8 سنوات، وأفرج عنها في صفقة التبادل الشهر الماضي.

وقبل 10 أيام، قرر وزير الداخلية الإسرائيلي موشيه أربيل، ترحيل 3 مقدسيين عن مدينة القدس، بحجة "دعم وتأييد الإرهاب".

والمهددون بالترحيل هم: الأسيرة تسنيم عودة، ابنة الشهيد بركات عودة الذي استشهد عام 2022 بعد تنفيذه عملية دهس، والأسير محمد أبو الهوى، شقيق الشهيد آدم أبو الهوى الذي استشهد عام 2023 بعد تنفيذه عملية طعن، والأسيرة المحررة زينة بربر (التي تحررت في صفقة التبادل)، وهي ابنة الأسير المحرر مجد بربر الذي قضى في السجن 20 عاماً.