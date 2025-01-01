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مؤيد كبير لفلسطين ..نجم كرة القدم اوزيل يدخل السياسة إلى جانب أردوغان

الإثنين 24 فبراير 2025 08:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مؤيد كبير لفلسطين ..نجم كرة القدم اوزيل يدخل السياسة إلى جانب أردوغان



سما / وكالات /

 لاعب كرة القدم السابق مسعود أوزيل ، المعروف بدعمه لفلسطين ، اعتزل كرة القدم منذ عامين. نجم المنتخب الألماني من أصل تركي، ينضم إلى السياسة مباشرة إلى حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

أعلن حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قائمة تضم 25 عضوًا في اللجنة التنفيذية المركزية للحزب، والمفاجأة أنها ضمّت اسم مسعود أوزيل.

حسب صحيفة " hurriyet" التركية، فإن أوزيل، المولود في ألمانيا والذي لعب للمنتخب الألماني وأندية كبرى مثل "آرسنال وريال مدريد" اقتحم عالم السياسة بشكل رسمي، بعدما تواجد ضمن أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية لحزب العدالة والتنمية لعام 2025، والتي أُعلنت اليوم الأحد.

ولعب أوزيل لصالح فرق مرموقة مثل ريال مدريد وأرسنال، إلى جانب أندية أخرى. وفي يوليو/تموز الماضي، غرّد مرة أخرى ودعا إلى "محو إسرائيل". وبالإضافة إلى ذلك، شارك آلاف من مؤيدي فلسطين على موقع إنستغرام خريطة لأرض فلسطين تحمل علامة X كبيرة فوق اسم اسرائيل. أوزيل وضع علامة X كبيرة على إسرائيل، وكتب أسفلها كلمة "فلسطين" بأحرف كبيرة.

يذكر أن مسعود أوزيل معروف بتأييده العلني لتركيا وقضايا المسلمين حول العالم، ما جعله شخصية محبوبة في الأوساط التركية.

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