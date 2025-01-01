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حماس: لن نجري محادثات إلا بعد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المتفق عليهم ..

الإثنين 24 فبراير 2025 08:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: لن نجري محادثات إلا بعد إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين المتفق عليهم ..



وكالات / سما/

قال قيادي في حماس، ليل الأحد، إن الحركة لن تجري محادثات مع إسرائيل من خلال وسطاء بشأن أي خطوات أخرى في اتفاق وقف إطلاق النار ما لم تطلق سراح اسرى فلسطينيين مثلما هو متفق عليه.

وأوضح القيادي باسم نعيم لـ"رويترز": "لن يكون هناك أي حديث مع العدو عبر الوسطاء في أي خطوة قبل الإفراج عن الأسرى المتفق على إطلاق سراحهم مقابل الأسرى الإسرائيليين الستة".

والسبت أطلقت حماس سراح 6 اسرى اسرائيليين كما كان مخططا له، بينما كان من المفترض أن تفرج إسرائيل عن أكثر من 600 أسير فلسطيني في الجولة السابعة من التبادل بموجب اتفاق الهدنة.

لكن إسرائيل قررت تأجيل إطلاق سراح الفلسطينيين، حتى يتم ضمان إطلاق سراح الرهائن "من دون مراسم مهينة"، حسبما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء السبت.

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