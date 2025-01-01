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36 يوما لوقف اطلاق النار: تواصل عرقلة الإفراج عن الدفعة السابعة من الاسرى وخروقات برفح وغزة

الإثنين 24 فبراير 2025 08:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
36 يوما لوقف اطلاق النار: تواصل عرقلة الإفراج عن الدفعة السابعة من الاسرى وخروقات برفح وغزة



غزة / سما/

تواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي عرقلة الإفراج عن الاسرى الفلسطينيتين ال ٦٠٢ الذين كان من المقرر الإفراج عنهم السبت مقابل الاسرى الاسرائيليين الستة والجثث الأربعة.
وتسود حالة من القلق والتوتر أوساط ذوي الاسرى الذين اضطرّوا لمغادرة المشفى الأوروبي حيث كانوا يتجمعون بعد إعلان إسرائيل التأجيل.
ورجحت أوساط اسرائيلية ان يتم الإفراج عن الاسرى قبل الخميس .
واستمرت في اليوم ٣٦ لوقف إطلاق النار الخروقات الاسرائيلية والتي ادت لاستشهاد اثنين من المواطنين واصابة اعداد اخرى خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.
واستشهد الشاب محمود الدخاخني برصاص الاحتلال مساء الأحد بحي الشجاعية شرق غزة عندما كان في طريقه لتفقد منزله.
كما أطلق جنود الاحتلال النار صوب سيارة قرب معبر رفح ما ادى لانقلابها واستشهاد مواطن واصابة اربعة اخرين.
واصيب ثلاثة مواطنين في اطلاق نار متواصل بحي تل السلطان والحي السعودي غرب المدينة.
وكشف التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مشافي القطاع عشرة شهداء انتشال خلال 24 ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨٣٣٩ شهيد و ١١١٧٥٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م .
وغادرت دفعة جديدة من المرضى والجرحى قطاع غزة عبر معبر رفح.

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