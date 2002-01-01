مبعوث ترمب يصل المنطقة الأربعاء لتمديد المرحلة الأولى من صفقة غزة

واشنطن/سما/

قال مبعوث الرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، إنه يتوقع المضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بين حركة حماس وإسرائيل، مشددا على أنه يجب تمديد المرحلة الأولى.

وقال ويتكوف في تصريحات نقلتها شبكة CNN: «سأزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع، وقد يكون ذلك يوم الأربعاء».

وأوضح ويتكوف أن زيارته للشرق الأوسط هدفها التفاوض بشأن الاتفاق بين حماس وإسرائيل.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لديه خط أحمر واضح هو أن حماس لا يمكن أن تكون جزءًا من حكم قطاع غزة.

في السياق ذاته، أكد موقع واللا أن ويتكوف سيزور المنطقة يوم الأربعاء المقبل في محاولة لتمديد المرحلة الأولى من صفقة التبادل.

الاحتلال يؤجل الإفراج عن الأسرى

وأعلنت حكومة الاحتلال، اليوم الأحد، تأجيل عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة لصفقة التبادل لحين تسليم الدفعة القادمة من المحتجزين الإسرائيليين دون «مراسم مُهينة» على حد تعبيرها.

وفي بيان لها، قالت حكومة الاحتلال إنه «على ضوء الانتهاكات المتكررة من قبل حماس، بما في ذلك الطقوس التي تهين كرامة محتجزينا والاستخدام السياسي الساخر لهم لغرض الدعاية، تقرر تأجيل الإفراج عن الأسرى الذي كان مقررًا يوم أمس حتى يتم ضمان إطلاق سراح محتجزي الدفعة القادمة، ومن دون المراسم المهينة».

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقربين من نتنياهو أن «تأجيل إطلاق سراح الأسرى مستمر حتى الحصول على ما تبقى من جثامين».

فيما قالت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية نقلاً عن وزير إسرائيلي شارك بالمشاورات، إن "قرار وقف الإفراج عن 600 أسير فلسطيني محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة مع حركة حماس ".

وأضافت أنه "اذا وافقت حركة حماس على مواصلة إطلاق سراح المختطفين فستستمر المرحلة الأولى".

وأشارت إلى أن "القيادة السياسية تعتقد أن حماس تريد استمرار الصفقة وقد تكون مستعدة لتقديم تنازلات".

وأوضحت الصحيفة، أن "القيادة السياسية لها سوابق في الخطأ في تقدير مواقف حماس".

وأكدت الصحيفة، أنه "إذا رفضت حماس التنازل فيتوقع عودة القتال في أسبوعين مع تولي إيال زمير رئاسة الأركان".

فيما ذكرت القناة 14 الإسرائيلية أنه «تم إنزال الأسرى الفلسطينيين من الحافلات وإعادتهم إلى السجون».

وأضافت القناة الإسرائيلية أن مكتب نتنياهو قال إنه لن يتم إطلاق سراح الأسرى إلا بعد الإفراج الفعلي عن جثامين المحتجزين لدى حماس، سواء يوم الخميس كما نص الاتفاق أو قبل ذلك.

وذكر موقع واللا أن قرار تأجيل الإفراج عن الأسرى اتخذ بعد اجتماعين أمنيين عقدهما نتنياهو.

وأضاف أن «المستوى الأمني أوصى في اجتماعه بالإفراج عن الأسرى بينما اجتماع المستوى السياسي اتخذ قرارا بالتأجيل».

من ناحية أخرى، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن سلطات الاحتلال ألغت تسليم الأسير كاظم زواهرة من مستشفى هداسا، التي كانت مقررا لها اليوم الأحد، وطلبت من طواقمه مغادرة المكان، في حين أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني تأجيل الإفراج عن الأسرى من قبل الاحتلال حتى إشعار آخر.