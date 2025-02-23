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طمرة: إضراب شامل ومسيرة احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة عقب مقتل الطالب جواد ياسين

الأحد 23 فبراير 2025 04:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
طمرة: إضراب شامل ومسيرة احتجاجية ضد الجريمة وتواطؤ الشرطة عقب مقتل الطالب جواد ياسين



الداخل المحتل/سما/

في ظل إضراب شامل شلّ مدينة طمرة، الأحد، احتجاجًا على تصاعد الجريمة وتقاعس الشرطة، انطلقت مساء اليوم مسيرة احتجاجية حاشدة من دوار القدس باتجاه مركز الشرطة في المنطقة الصناعية، تنديدًا بجريمة مقتل الطالب جواد عامر ياسين (17 عامًا).

ورفع المشاركون شعارات تندد بالعنف وتواطؤ السلطات، مؤكدين أن المجتمع لن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم، وسط غضب واسع في صفوف الأهالي والمشاركين في ظل تصاعد جرائم القتل في المجتمع العربي.

وجاءت المسيرة بدعوة من بلدية طمرة، واللجنة الشعبية، واللجنة المحلية لأولياء أمور الطلاب، واللجان الشبابية، ورابطة الأئمة، والمجلس الطلابي البلدي، حيث انطلقت من دوار القدس باتجاه مركز الشرطة في المنطقة الصناعية، تحت شعار "لا للجريمة والعنف، لا لتقصير وتواطؤ الشرطة".


وعم الإضراب الشامل، الأحد، مدينة طمرة في الجليل، وذلك تنديدا في جريمة القتل التي راح ضحيتها الطالب بالمرحلة الثانوية جواد عامر ياسين (17 عاما)، ورفضا لتقاس الشرطة الإسرائيلية وتواطئها مع عصابات الجرمية المنظمة.

وجاء الإضراب الشامل الذي شمل كافة مناحي الحياة، والمرافق العامة والاقتصادي والتجارية والتعليمية، بإعلان مشترك من بلدية طمرة، واللجنة الشعبية، وأئمة المساجد، ولجان أولياء الأمور، اللجان الشبابية والمجلس الطلابي، وذلك من خلال بيان كشترك صادر عن مختلف الأطر في المدينة، وذلك عقب الاجتماع الذي عقد عقب جريمة القتل.

وبعد الاجتماع، انطلقت مسيرة احتجاجية من بلدية طمرة إلى مركز الشرطة، بمشاركة الحضور وانضمام العديد من أهالي طمرة، تعبيرا عن الاستنكار والغضب من تقصير الشرطة والتقاعس الأمني في مكافحة ظاهرة العنف، وللتأكيد على أن المجتمع لن يقف مكتوف اليدين أمام هذه الجرائم.


وجاء في البيان المشترك، الذي وصل نسخة منه لـ"عرب 48": "على إثر مقتل الشاب جواد عامر ياسين في حادثة إطلاق نار مؤلمة، اجتمع مساء السبت في بلدية طمرة كل من رئيس البلدية، أعضاء البلدية، اللجنة الشعبية، لجنة أولياء أمور الطلاب، أئمة المساجد، اللجان الشبابية والمجلس الطلابي. وقد تم اتخاذ قرارات حاسمة للتصدي لهذه الظاهرة المقلقة وللتأكيد على وحدة المجتمع في مواجهة العنف المستشري.

وتقرر في أعقاب الاجتماع، حبس ما ورد في البيان، ما يلي:

إضراب شامل يوم الأحد 23/2/2025 يشمل جميع المؤسسات العامة والمحلات التجارية في طمرة، بما في ذلك الروضات والبساتين ومدرسة الشروق، باستثناء مؤسسات التعليم الخاص. مع التشديد على ضرورة التزام الجميع بالإضراب تأكيدًا على وحدة الصف ورفضًا لظاهرة العنف.

إقامة لجان حراسة في كافة الأحياء من متطوعين من أبناء المجتمع، مع دعوة كل حي لتنظيم مجموعة من الشبان للتناوب على الحراسة.


تنظيم وقفة احتجاجية أمام مركز الشرطة، حيث سيتم رفع الأعلام السوداء وتوجيه أصابع الاتهام إلى جهاز الشرطة باعتباره المسؤول الأول عن التقصير في حماية الأمن والمواطنين.

رفع الأعلام السوداء على جميع المؤسسات العامة والمدارس في طمرة، كذلك على بيوت المواطنين في كافة أنحاء المدينة، تعبيرًا عن الحداد ورفضًا للجرائم التي تهدد حياة أبنائنا.

ودعا البيان جميع أهالي طمرة إلى الالتزام التام بالقرارات المتخذة والمشاركة الفاعلة في الإضراب والاحتجاج، ولرفع الأعلام السوداء على المؤسسات العامة والمدارس وعلى بيوتنا، لتعكس تضامننا مع الضحايا ورفضنا لهذا الواقع المؤلم.

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