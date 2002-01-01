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عضو كنيست: نفي يائير نتنياهو إلى خارج البلاد لأنه ضرب والده رئيس الحكومة

الأحد 23 فبراير 2025 04:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست: نفي يائير نتنياهو إلى خارج البلاد لأنه ضرب والده رئيس الحكومة



القدس المحتلة/سما/

قالت عضو الكنيست نعماه لازيمي، من حزب العمل، اليوم الأحد، إنه "تم نفي" يائير نتنياهو إلى خارج البلاد لأنه ضرب والده، رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يشكل رمزا للحكم.

وأضافت لازيمي خلال اجتماع للجنة المالية في الكنيست، أنه "أريد أن أسأل عن تواجد سارة نتنياهو في خارج البلاد، زوجة رئيس الحكومة، من يمول هذا التواجد وما هي تكلفته. أريد أن أسأل عن نجل رئيس الحكومة، يائير نتنياهو".

وتابعت أنه "جاء في تقرير نُشر العام الماضي أن تمويل حراسته يكلف حوالي 2.5 مليون شيكل سنويا، هل لا يزال هذا المبلغ ينفق من ميزانية الدولة، وهل لا تزال هناك نية لتمويل تواجد نجل رئيس الحكومة في الخارج، بعد أن ضرب رئيس الحكومة واضطر أن يكون خارج البلاد لأنه ضرب رمزا للحكم".

وأثارت أقوال لازيمي ذهول أعضاء الكنيست في اللجنة، وأضافت "هل تذكرون هذا؟ هذا أكيد. لقد نُفي إلى خارج البلاد، لقد نفي إلى خارج البلاد".

وسألها أعضاء كنيست "هل تتكلمين بجدية؟"، وأجابت لازيمي أن يائير نتنياهو "لا يمكنه العودة إلى البلاد".

ولم يستجب مكتب رئيس الحكومة على طلبات تعقيب حتى الآن.

وادعى حزب الليكود في تعقيب على أقوال لازيمي أن "هذا كذب مطلق وحقير، وحضيض جدي إلى أسفل الصرف الصحي لليسار. وعلى نعماه لازيمي أن تزيل حصانتها وتدفع الثمن، ومثل أي أحد يكرر هذا الكذب الحقير ستتلقى دعوى وتدفع الثمن هي أيضا"

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