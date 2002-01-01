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الشرطة الإسرائيلية تبعد الأسرى المحررين عن المسجد الأقصى

الأحد 23 فبراير 2025 04:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تبعد الأسرى المحررين عن المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

أعلنت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الأحد، أنها أصدرت أوامر إبعاد عن المسجد الأقصى بحق الأسرى المحررين في اتفاق تبادل الأسرى الحالي، وبحق جميع من شاركوا في استقبال الأسير المحرر أشرف الصغيّر.

ورفعت الشرطة حالة الاستنفار في صفوف قواتها في القدس المحتلة، وستنشر خلال شهر رمضان حوالي ثلاثة آلاف شرطي يوميا، سينتشرون من الحواجز العسكرية في ضواحي المدينة وحتى البلدة القديمة.


وتدعي الشرطة أنها أوصت أمام الحكومة بالسماح بدخول 10 آلاف فلسطيني من الضفة الغربية إلى القدس المحتلة والوصول إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بحيث يسمح بدخول الرجال فوق سن 55 عاما والنساء فوق سن 50 عاما، والأطفال دون سن 12 عاما بمرافقة شخص بالغ. لكن الحكومة الإسرائيلية لم تصادق على ذلك حتى الآن.

وحسب الشرطة، فإنها أحبطت، منذ بداية العام الحالي، خمس عمليات مسلحة قبل أن ينفذها فلسطينيون.

وأضافت أنها اعتقلت 600 فلسطيني من الضفة الغربية المحتلة في القدس، منذ بداية العام، بزعم أنهم يتواجدون في المدينة بصورة غير قانونية، وأنها اعتقلت 100 صاحب مصلحة تجارية بسبب مبيت عمال فلسطينيين بدون تصريح بالمبيت في القدس، وأغلقت حوالي 20 مصلحة تجارية في المدينة.

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ومنذ بداية الحرب على غزة، قدمت الشرطة حوالي 1000 طلب لفتح تحقيق ضد فلسطينيين بزعم "التحريض"، وصادقت النيابة العامة الإسرائيلية على 500 طلب منها.

وقدمت النيابة 160 لائحة اتهام بادعاء "التحريض"، بينما فتحت الشرطة 120 ملفا آخر "بشبهة التحريض" ويتعين على النيابة العامة اتخاذ قرار بشأنها.

وحسب الشرطة، فإن المواجهات في القدس المحتلة تراجعت بنسبة 60% منذ العدوان على غزة والمسجد الأقصى، في العام 2021.

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