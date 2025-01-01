"القسام" تبث تسجيلا لعملية تسليم أسيرين إسرائيليين في رفح

غزة/سما/

بثت كتائب القسام، الأحد، مشاهد من عملية تسليم الأسيرين الإسرائيليين لديها، لمنظمة الصليب الأحمر الدولي، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.



وأطلقت "القسام" الأسيرين الإسرائيليين أفيرا منغستو، وتام شوهام، في إطار مراسم تسلم وتسليم للمنظمة الدولية، السبت، بحضور جماهيري واسع في رفح، أقصى جنوب قطاع غزة.



وظهر الأسيران يتجولان داخل أحد المواقع والأماكن في رفح، بينها موقع يبدو أنه للمقاومة، وقد تعرض للتدمير والتخريب بفعل قصف الاحتلال.



ووجه أحد رجال "القسام" رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قبيل تسليم الأسيرين قال فيها: "إن هذه الأرض أرضنا وأنتم في مأمن خارج بلادنا، وإن بقيتم فسندمر دولتكم ونمزق هيكلكم".