  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"القسام" تبث تسجيلا لعملية تسليم أسيرين إسرائيليين في رفح

الأحد 23 فبراير 2025 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تبث تسجيلا لعملية تسليم أسيرين إسرائيليين في رفح



غزة/سما/

بثت كتائب القسام، الأحد، مشاهد من عملية تسليم الأسيرين الإسرائيليين لديها، لمنظمة الصليب الأحمر الدولي، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وأطلقت "القسام" الأسيرين الإسرائيليين أفيرا منغستو، وتام شوهام، في إطار مراسم تسلم وتسليم للمنظمة الدولية، السبت، بحضور جماهيري واسع في رفح، أقصى جنوب قطاع غزة.

وظهر الأسيران يتجولان داخل أحد المواقع والأماكن في رفح، بينها موقع يبدو أنه للمقاومة، وقد تعرض للتدمير والتخريب بفعل قصف الاحتلال.

ووجه أحد رجال "القسام" رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، قبيل تسليم الأسيرين قال فيها: "إن هذه الأرض أرضنا وأنتم في مأمن خارج بلادنا، وإن بقيتم فسندمر دولتكم ونمزق هيكلكم".


وأطلقت كتائب القسام سراح ستة أسرى إسرائيليين السبت، في إطار الدفعة السابعة والأخيرة في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، على أن تفرج قوات الاحتلال عن 602 من الأسرى الفلسطينيين.

 

 

الأكثر قراءة اليوم

الظهور الأول لقيادي في حماس منذ 7 أكتوبر.. تحدث عن صحة الزهار (فيديو)

مفاجأة من "القسام".. أسيران إسرائيليان حضرا مراسم تسليم نظرائهما (شاهد)

" إسرائيل" تؤخر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الوقت المحدد.. ما السبب؟!

دبلوماسي مصري يوضح لماذا تراجع ترامب عن خطته في غزة

تعليق حماس على تأخير الاحتلال الإفراج عن الأسرى

هل تلتزم "إسرائيل" باستكمال اتفاق وقف إطلاق نار في غزة؟

قرار عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين : المستوى الامني أوصى بالموافقة ونتنياهو رفض وخدع حماس والوسطاء

الأخبار الرئيسية

20250223122214

عضو كنيست: نفي يائير نتنياهو إلى خارج البلاد لأنه ضرب والده رئيس الحكومة

20250223022341

الشرطة الإسرائيلية تبعد الأسرى المحررين عن المسجد الأقصى

67bae3f24c59b7444c3ec0ff

"أبواب الجحيم ستفتح".. يائير غولان يحذر نتنياهو من إفشال صفقة غزة

67bb13904236040b5129f6d9

نعيم قاسم للأمريكيين: لن تحققوا بالسياسة ما عجزتم عنه بالحرب والمقاومة مستمرة

téléchargement

كاتس: سرب مقاتلات إسرائيلية "يحتفل" فوق جنازة نصرالله

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية