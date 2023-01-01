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انتشال 10 شهداء في غزة من تحت الأنقاض

الأحد 23 فبراير 2025 04:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
انتشال 10 شهداء في غزة من تحت الأنقاض



غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأحد، عن ارتفاع الأعداد الكلية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في أعقاب انتشال عدد من جثامين الشهداء.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت 10 شهداء جرى انتشالهم من أماكن متفرقة في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وقالت الوزارة إن أعداد الشهداء منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 48 ألفا و339 شهيدا و 111 ألفا و753 إصابة.

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