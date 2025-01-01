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نعيم قاسم يتحدث عن آخر أيام نصر الله ويعد بإخراج أسرى الحزب (شاهد)

الأحد 23 فبراير 2025 04:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
نعيم قاسم يتحدث عن آخر أيام نصر الله ويعد بإخراج أسرى الحزب (شاهد)



بيروت/سما/

نعى الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، سلفيه الشهيدين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، في مراسم تشييع ضخمة جرت في العاصمة اللبنانية بيروت الأحد.

وتحدث قاسم عن أولويات الحزب في المرحلة المقبلة، حيث أكد على ضرورة العمل على إخراج الاحتلال من النقاط التي يحتلها جنوب لبنان، وإلزامه باتفاق وقف إطلاق النار.

وقال قاسم إن الحزب سيعمل على إخراج عناصره الأسرى بيد الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل حول عددهم.

وفيما يخص الأمين العام السابق، حسن نصر الله، قال نعيم قاسم إن نصر الله أصر على التواجد في غرفة العمليات، رغم الخطر المحدق في تلك الخطوة.

وقال إن الشهيد نصر الله وضع حياته في خطر، لكنه رفض أن يكون في مأمن أكبر من بقية القادة الميدانيين، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى استشهاده في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشدد قاسم على أن "المقاومة موجودة وقوية عددا وعدّة، والنصر الحتميّ آتٍ، وعلى إسرائيل أن تنسحب من المناطق التي لا تزال تحتلها".

وقال: "نحن أعدنا تنظيمنا، فيما 75 ألف جندي إسرائيلي لم يتمكنوا من مواجهتنا والتقدم أمام صمود مقاومينا".

وقال قاسم إن "إسرائيل وأمريكا لن تأخذا بالسياسة والضغط على المسؤولين في لبنان ما لم تأخذاه بالقتال"، والحزب "لن يخضع ويقبل باستمرار القتل والاحتلال وهو يتفرج".

وأضاف: "فلسطين بوصلتنا، وندعم تحريرها، وسنواجه مشروع ترامب التهجيري للفلسطينيين مع كل القوى الحية في المنطقة".
 

#نعيم قاسم #بيروت

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