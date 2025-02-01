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"القسام" تستشهد بآية قرآنية لتوجيه رسالة رمزية خلال تسليم الأسرى في رفح - سما الإخبارية

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"القسام" تستشهد بآية قرآنية لتوجيه رسالة رمزية خلال تسليم الأسرى في رفح

الأحد 23 فبراير 2025 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"القسام" تستشهد بآية قرآنية لتوجيه رسالة رمزية خلال تسليم الأسرى في رفح



غزة/سما/

استشهدت "كتائب القسام" بآية من القران على لافتة خلال مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين يوم السبت، في رسالة رمزية لما منحته المدينة من آلاف الضحايا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.

 

وأظهرت خلفية اللافتة التي علقت في مدينة رفح، الآية القرآنية 12 من سورة طه "فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى"، إضافة إلى عبارة "اخلع نعليك فكل شبر من هذه الأرض روي بدماء الشهداء"، في إشارة إلى ما سقط من ضحايا في المدينة.

 

كما حملت اللافتة صورة جبل تظهر ذراع خلفها مسجد قبة الصخرة وكأن الذراع نبتت من أعماق الجبل، وتصور الذراع وكأنها درع تحمي المسجد، كما تقطر الذراع دما وهي رافعة علامة النصر محتضنة علم فلسطين.

وتفاعل رواد التواصل الاجتماعي مع اللافتة التي حملت النداء الإلهي إلى النبي موسى في الآية القرآنية "إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى"، حيث أخبره الله وأمره أن يستعد ويتهيأ لمناجاته ويهتم لذلك ويلقي نعليه لأنه بالوادي المقدس المطهر.

وقال أحد مستخدمي مواقع التواصل: "قِفْ على عتباتِ رفح، وقبل الدُّخول رتِّلْ قول ربِّكَ: (فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى)، كل ذرَّةٍ تُرابٍ هنا مغمَّسة بدم شهيد".

وقبل ساعات من عملية التسليم، نشر الكاتب الفلسطيني أدهم الشرقاوي، تدوينة قال فيها نفس الكلمات. وقبل شهور ظهر كتاب "رسائل من القرآن" للكاتب الفلسطيني، في فيديو لكتائب القسام، خلال استعراضها لكمين الزنة بخان يونس.

هذا وسلمت "كتائب القسام" الذراع العسكرية لحركة "حماس" ستة محتجزين إسرائيليين اليوم السبت، كدفعة جديدة من عملية تبادل في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي المقابل من المقرر أن تفرج إسرائيل عن 620 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

#كتائب القسام #رفح #غزة #الاسرى الفلسطينيين

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