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تزامنا مع تشييع نصر الله وصفي الدين.. "إسرائيل" تقصف مواقع في بعلبك وجنوب لبنان

الأحد 23 فبراير 2025 04:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تزامنا مع تشييع نصر الله وصفي الدين.. "إسرائيل" تقصف مواقع في بعلبك وجنوب لبنان



بيروت/سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي قصف قواته مواقع عسكرية في منطقة بعلبك وعدة مناطق أخرى في جنوب لبنان، مشيرا إلى أنه "تم تحديد نشاط فيها لحزب الله".


وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان اليوم الأحد، "أغار جيش الدفاع قبل قليل على مواقع عسكرية احتوت على قذائف صاروخية ووسائل قتالية في منطقة بعلبك وفي عدة مناطق أخرى في جنوب لبنان حيث تم رصد أنشطة لحزب الله داخلها".

وأضاف البيان "تعتبر هذه الأنشطة التي يقوم بها حزب الله خرقا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان وتشكل تهديدا لإسرائيل ومواطنيها حيث سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

من جهتها، قالت قناة "الميادين" إن غارتين إسرائيليتين استهدفتا منطقة تبنا الواقعة بين بلدتي البيسارية وتفاحتا، مشيرة إلى أن غارة إسرائيلية استهدفت أيضا وادي برغز في جنوب لبنان.

وأفادت بتحليق طيران حربي إسرائيلي منخفض جدا، لحظة طوفان جثماني الأمين العام السابق لحزب الله، حسن نصر الله، والقائد صفي الدين في المدينة الرياضية ببيروت.

ونشر موقع بنت جبيل اللبناني مشاهد تظهر تحليق 4 طائرات حربية إسرائيلية فوق العاصمة اللبنانية بيروت تزامنا مع التشييع.

وانطلقت اليوم الأحد، مراسم تشييع الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وخليفته هاشم صفي الدين في بيروت، وسط حضور شعبي حاشد.

 

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