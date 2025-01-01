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نعيم قاسم للأمريكيين: لن تحققوا بالسياسة ما عجزتم عنه بالحرب والمقاومة مستمرة

الأحد 23 فبراير 2025 04:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
نعيم قاسم للأمريكيين: لن تحققوا بالسياسة ما عجزتم عنه بالحرب والمقاومة مستمرة



بيروت/سما/

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إن المقاومة مستمرة بحضورها وجهوزيتها، مشيرا إلى "أننا الآن أصبحنا في مرحلة جديدة وهذه المرحلة تختلف أدواتها وأساليبها وكيفية التعامل معها".

وقال: "المقاومة أساس وهي خيارنا الإيماني والسياسي ما زال الاحتلال موجودا ونمارس حقنا في المقاومة بحسب تقديرنا للمصلحة والظروف ونناقش لاحقا استفادة لبنان من قوته عندما نناقش الاستراتيجية الدفاعية".

وأضاف قاسم: "التزمنا ولم تلتزم إسرائيل صبرنا ولم نرد وبعد انتهاء مهلة الانسحاب أصبحنا أمام احتلال وعدوان اسمه نقطة أو 5 نقاط هذا احتلال وعدوان القصف على الداخل اللبناني اسمه عدوان، وإسرائيل لا تستطيع أن تستمر في احتلالها وعدوانها".

وتابع قاسم: "نقول لأميركا فشرتوا ما راح تاخذوا بالسياسة ما لم تأخذوه بالحرب إذا كنتم تتحركون الآن بحرية وتضغطون على المسؤولين في لبنان لن تحققوا أهدافكم لأن المسؤولين في لبنان يعرفون موازين القوى لذلك أنصحكم أن تكفوا عن المؤامرات لا تفسروا حكمتنا ضعفا فالمسار طويل ولن نخضع".

وقال قاسم إن "فلسطين هي بوصلتنا وندعم تحريرها وسنواجه مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التهجيري مع كل القوى في المنطقة 160 ألف شهيد وجريح في غزة هؤلاء هم الثمن الحقيقي من أجل نواصل على العهد".

وأكد أن حزب الله سيشارك في الحكومة والدولة ضمن أسس بينها إخراج الاحتلال والأسرى والإعمار وإقرار خطة الإنقاذ، وأكد ثقته بالجيش اللبناني، وقال: نحن متحالفون مع حركة أمل بزعامة نبيه بري رئيس البرلمان في الموقف والخيارات.

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