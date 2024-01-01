مئات الالاف يشاركون في تشييع نصر الله وصفي الدين في بيروت ..الاحتلال يعتبر أن العالم اليوم أصبح أفضل

سما / وكالات /

يشارك مئات الاف المواطنين في العاصمة اللبنانية بيروت، في مراسم تشييع الأمينين العامين السابقين لـ”حزب الله” حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، اللذين اغتالتهما إسرائيل.

ومنذ صباح اليوم الأحد، توافد عشرات الآلاف من كل المناطق اللبنانية إلى مدينة كميل شمعون الرياضية للمشاركة في تشييع نصر الله وصفي الدين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وذكرت الوكالة أن مدينة كميل شمعون الرياضية ومحيطها شهدت حشودا ضخمة حضرت من المدن العربية والعالمية للمشاركة في مراسم التشييع.

واغتالت إسرائيل نصر الله في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، بسلسلة غارات عنيفة بصواريخ مضادّة للتحصينات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبسلسلة غارات أخرى اغتالت صفي الدين في 3 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي الاحد أن العالم صار “مكانا أفضل”، تزامنا مع تشييع حاشد لنصرالله.

وقال الجيش عبر حسابه على منصة اكس “اليوم هو يوم جنازة حسن نصرالله. اليوم أصبح العالم مكانا أفضل”.

وتدفّق عشرات الآلاف من مناصري حزب الله منذ صباح الأحد الى جنوب بيروت للمشاركة في مراسم تشييع نصرالله.