  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مئات الالاف يشاركون في تشييع نصر الله وصفي الدين في بيروت ..الاحتلال يعتبر أن العالم اليوم أصبح أفضل

الأحد 23 فبراير 2025 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مئات الالاف يشاركون في تشييع نصر الله وصفي الدين في بيروت ..الاحتلال يعتبر أن العالم اليوم أصبح أفضل



سما / وكالات /
يشارك مئات الاف المواطنين في العاصمة اللبنانية بيروت، في مراسم تشييع الأمينين العامين السابقين لـ”حزب الله” حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، اللذين اغتالتهما إسرائيل.
ومنذ صباح اليوم الأحد، توافد عشرات الآلاف من كل المناطق اللبنانية إلى مدينة كميل شمعون الرياضية للمشاركة في تشييع نصر الله وصفي الدين، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.
وذكرت الوكالة أن مدينة كميل شمعون الرياضية ومحيطها شهدت حشودا ضخمة حضرت من المدن العربية والعالمية للمشاركة في مراسم التشييع.
واغتالت إسرائيل نصر الله في 27 سبتمبر/ أيلول 2024، بسلسلة غارات عنيفة بصواريخ مضادّة للتحصينات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبسلسلة غارات أخرى اغتالت صفي الدين في 3 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.
هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي الاحد أن العالم صار “مكانا أفضل”، تزامنا مع تشييع حاشد لنصرالله.
وقال الجيش عبر حسابه على منصة اكس “اليوم هو يوم جنازة حسن نصرالله. اليوم أصبح العالم مكانا أفضل”.
وتدفّق عشرات الآلاف من مناصري حزب الله منذ صباح الأحد الى جنوب بيروت للمشاركة في مراسم تشييع نصرالله.

الأكثر قراءة اليوم

الظهور الأول لقيادي في حماس منذ 7 أكتوبر.. تحدث عن صحة الزهار (فيديو)

صدمة في اسرائيل وذهول في العالم ..جندي اسرائيلي يقبل رؤوس كتائب القسام

مفاجأة من "القسام".. أسيران إسرائيليان حضرا مراسم تسليم نظرائهما (شاهد)

معاريف: مليارديرة إسرائيلية ساعدت في صفقة تبادل الأسرى

" إسرائيل" تؤخر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الوقت المحدد.. ما السبب؟!

دبلوماسي مصري يوضح لماذا تراجع ترامب عن خطته في غزة

"الأسير الذي حاصر السجن".. عبد الناصر عيسى على موعد مع الحرية

الأخبار الرئيسية

"كاتس" يأمر بالبقاء في المخيمات حتى نهاية العام.. الجيش الإسرائيلي ينقل دباباته إلى شمال الضفة

قرار عدم الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين : المستوى الامني أوصى بالموافقة ونتنياهو رفض وخدع حماس والوسطاء

اليوم.. انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 في قطاع غزة

اسرائيل تؤجل الافراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار..

بعد اتهامهم بالتخلي عنهم.. عائلة “بيباس” ترفض حضور وزراء حكومة نتنياهو في جنازة أبنائهم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية