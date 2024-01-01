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حماس: مؤشرات إيجابية للإفراج عن الأسرى

الأحد 23 فبراير 2025 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس: مؤشرات إيجابية للإفراج عن الأسرى



غزة / سما/

 أكد الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع، أن هناك مؤشرات إيجابية للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، ضمن الدفعة السابعة من صفقة "طوفان الأحرار"، وذلك بعد أن قررت إسرائيل تأجيل إطلاق سراح الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين ضمن المرحلة الأولى، الذين كان من المفروض الإفراج عنهم، السبت، في أعقاب إفراج حماس عن 6 مختطفين إسرائيليين.

وقال القانوع في تصريحات، صباح الأحد، إن هناك تواصلًا مكثفًا مع الوسطاء، وهناك إشارات إيجابية للإفراج عن الأسرى.

وتابع "أكدنا للوسطاء جاهزيتنا لمفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق غزة، ومستعدون لتسليم الأسرى دفعة واحدة في حال وقف العدوان نهائيا، وانسحاب الاحتلال كليًّا وبدء إعادة الإعمار".

واعتبر القانوع أن عدم التزام الاحتلال الإسرائيلي بالإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عملية التبادل في الموعد المتفق عليه، يمثل خرقا فاضحًا للاتفاق.

وأضاف الناطق باسم حماس "في الوقت الذي تجاوبت فيه حماس مع جهود الوسطاء لإنجاح عملية التبادل، يواصل مجرم الحرب نتنياهو سلوك التسويف والمماطلة ويؤخر الإفراج عن الأسرى".

ودعا الوسطاء وضامني الاتفاق لممارسة الضغط على الاحتلال لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده دون تسويف ومماطلة.

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