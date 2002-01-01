رام الله / سما/

ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الأحد، في عناوينها، على خبر استشهاد مواطنين برصاص الاحتلال وانتشــال7 جثامين في قطاع غزة.

كما تناولت تواصل عدوان الاحتلال وعزله للمنازل في مخيم جنين بالأسلاك الشائكة، واستيلاءه على المزيد من المباني في طولكرم، ونور شمس.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

"ثوري فتح": نرفض التهجير والوطن البديل وأي شكل من الوصاية أو التشكيك بمنظمة التحرير

الاحتلال يتوغل في عدوانه على مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس.. وإصابات في الضفة

المجلس الوطني يدين هجوم مستعمرين على تجمع بدوي شمال القدس: جزء من مخطط إرهابي هدفه التهويد والتهجير القسري

ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 48,329 والاصابات إلى 111,753 منذ بدء العدوان

مجلس الوزراء: تأخير الدوام اعتبارا من اليوم الاحد إلى الثلاثاء المقبل حتى التاسعة صباحا

وفاة أسير محرر إثر سقوطه من علو في العيسوية

الامم المتحدة تعرب عن قلقها إزاء تواصل العدوان الاسرائيلي على الضفة

النرويج وإسبانيا تؤكدان رفض خطة ترمب تهجير أهالي غزة

المؤتمر السابع للبرلمان العربي يؤكد رفضه التام والكامل لمخططات التهجير والضم وتصفية القضية الفلسطينية

الوضع الصحي للبابا فرنسيس لا يزال "حرجا"

*"الأيام":

الاحتلال يعزل منازل في مخيم جنين بالأسلاك الشائكة ويستولي على المزيد من المباني في طولكرم ونور شمس

مستوطنون يحرقون منزلا ومركبة ويسرقون مئات رؤوس الماشية

حكومـة الاحتلال تتراجــع عـن اطـلاق سراح 620 أسيرًا من الدفعة السابعة

"ثـوري فتح" يدعـو لتفعيل لجـان الحمايــة والانخــراط في مـقـاومـة شعبـيـة شـاملـــة

القطــاع: شهـيـدان وانتشــال 7 جثامين وتصاعد إطلاق النار

جراحون بريطانيون: آثار الحرب في غزة أسوأ من الحرب العالمية الثانية

*"القدس":

توقع الافراج عن أسرى الدفعة السابعة.. فجرا

ثلاثة شهداء وأربعة مصابين وانتشال سبعة جثامين

مستوطنون يسرقون بحماية الجيش 800 رأس من الأغنام ويحرقون مسكنا ومركبة

"ثوري فتح" في بيانه الختامي: نرفض التهجير والوطن البديل وأي شكل من الوصاية أو التشكيك بمنظمة التحرير

المؤتمر السابع للبرلمان العربي يؤكد رفضه التهجير والضم

خبيران: الواقع الصحي في غزة قد يتسبب بمضاعفة أعداد الضحايا 4 مرات

بنص توراتي.. إسرائيل توثق إهانتها وتنكيلها بالأسرى