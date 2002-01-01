الاحتلال يدمر خطوط الكهرباء والمياه في بلدة قباطية

جنين/ سما/

دمرت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، خطوط الكهرباء والمياه في بلدة قباطية جنوب جنين.

وقالت مصادر محلية: إن جرافات الاحتلال دمرت خطوط الكهرباء في عدد من أحياء من البلدة، إضافة لتجريف خطوط المياه في الشوارع، كما دمرت الجرافات العسكرية الاسرائيلية مركبات وممتلكات المواطنين في عدة احياء من البلدة.

وكان جيش الاحتلال اقتحم البلدة بأعداد كبيرة جدا من الآليات المصحوبة بالجرافات وبدأ بتدمير البنية التحتية فيها، حيث دمر دوار الشهداء عند مدخل البلدة وجزءا من الشارع الواصل بين جنين وقرى جنوب المدينة، إضافة لهدم جزء من جدران مقبرة الشهداء والتي تضم ضريح 45 جنديا عراقيا شاركوا في معارك ضد الاحتلال عام 1948، وهي مقبرة ذات طابع تاريخي واجتماعي كبير لدى المواطنين.