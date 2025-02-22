الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم جنين لليوم الـ34

رام الله / سما/

يواصل الاحتلال الاسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الرابع والثلاثين على التوالي، مخلّفا 27 شهيدا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين، وجرفت شوارعها، ودمرت البنية التحتية فيها، كما قطعت الطريق الواصل الى مدينة جنين عند مدخل البلدة، ونشرت القناصة على أسطح البنايات، بعد مداهمة منازل المواطنين، واستجوابهم.

وكانت مديرية تربية قباطية قد حولت دوام المدارس الى دوام المهام في كل مدارس قباطية، وقرية مثلث الشهداء.

وعزل الاحتلال الاسرائيلي يوم أمس السبت منازل المواطنين غرب مخيم جنين، بأسلاك شائكة، بعد اجبارهم على اخلائها.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة من حاجز الجلمة العسكري برفقة جرافات الى مدينة ومداخل مخيم جنين.

ويتكشف الدمار الواسع والكبير الذي خلفته جرافات الاحتلال في داخل احياء المخيم، حيث دمر الاحتلال منازل المواطنين وممتلكاتهم وغير معالم وجغرافية المخيم بشكل كبير، وفتح طرقا وشوارع في بعض الحارات، كما وسع شوارع في حارات أخرى.

وانتشرت فرق المشاة من جنود الاحتلال في عدة مناطق من مخيم جنين، بالقرب من دوار شيرين ابو عاقلة، وطلعة الغبز، والمخيم الجديد.

ومنذ بدء العدوان، يواصل الاحتلال الاستيلاء على عدد من منازل المواطنين، وتحويلها لثكنات عسكرية، خاصة في البنايات القريبة والمطلة على مخيم جنين، فيما يواجه سكان المنازل والبنايات القريبة منها صعوبة في الدخول، والخروج، والحركة، بسبب تواجد القناصة بشكل دائم، وهو ما يعرض حياتهم للخطر.

ووفق مصادر في بلدية جنين ومركز خدمات مخيم جنين، فإن الاحتلال هدم قرابة 120 منزلاً بشكل كامل، اضافة الى هدم العشرات منها، بشكل جزئي، بجانب الممتلكات.

وتشير التقديرات إلى أن أعداد المعتقلين في جنين وصل الى قرابة 160 معتقلا، حيث يستمر الاحتلال في شن حملة اعتقالات واسعة من المدنية، وبقية البلدات والقرى في المحافظة، وبشكل شبه يومي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال ليلا بلدة عرابة، وانتشرت في شوارعها.