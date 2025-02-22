"الإحصاء" : الميزان التجاري سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 33% خلال كانون الأول الماضي

رام الله / سما/

أظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، التي نشرت، اليوم الأحد، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 434.4 مليون دولار أميركي، مرتفعا بنسبة 33% خلال شهر كانون الأول الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023.

وبحسب نتائج المسح، فقد ارتفعت الصادرات خلال شهر كانون الأول من عام 2024 بنسبة 27%، مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 164.2 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر المرصود بنسبة 35%، مقارنة مع نظيره من عام 2023، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 84% من إجمالي قيمة الصادرات، بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 2%.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 31%، حيث بلغت قيمتها 598.6 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الواردات من إسرائيل بنسبة 17%، مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2023، وشكلت الواردات من إسرائيل 55% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون الأول من عام 2024. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 55%، مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2023.