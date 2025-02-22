  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

"الإحصاء" : الميزان التجاري سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 33% خلال كانون الأول الماضي

الأحد 23 فبراير 2025 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"الإحصاء" : الميزان التجاري سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 33% خلال كانون الأول الماضي



رام الله / سما/

 أظهرت نتائج مسح التجارة المرصودة للجهاز المركزي للإحصاء، التي نشرت، اليوم الأحد، أن قيمة العجز في الميزان التجاري الفلسطيني، الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، بلغ 434.4 مليون دولار أميركي، مرتفعا بنسبة 33% خلال شهر كانون الأول الماضي، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2023.

وبحسب نتائج المسح، فقد ارتفعت الصادرات خلال شهر كانون الأول من عام 2024 بنسبة 27%، مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2023، حيث بلغت قيمتها 164.2 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال الشهر المرصود بنسبة 35%، مقارنة مع نظيره من عام 2023، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 84% من إجمالي قيمة الصادرات، بينما انخفضت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 2%.

كما ارتفعت الواردات بنسبة 31%، حيث بلغت قيمتها 598.6 مليون دولار أميركي.

وارتفعت الواردات من إسرائيل بنسبة 17%، مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2023، وشكلت الواردات من إسرائيل 55% من إجمالي قيمة الواردات لشهر كانون الأول من عام 2024. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 55%، مقارنة مع شهر كانون الأول من عام 2023.

الأكثر قراءة اليوم

صدمة في اسرائيل وذهول في العالم ..جندي اسرائيلي يقبل رؤوس كتائب القسام

" إسرائيل" تؤخر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الوقت المحدد.. ما السبب؟!

معاريف: مليارديرة إسرائيلية ساعدت في صفقة تبادل الأسرى

دبلوماسي مصري يوضح لماذا تراجع ترامب عن خطته في غزة

"الأسير الذي حاصر السجن".. عبد الناصر عيسى على موعد مع الحرية

تعليق حماس على تأخير الاحتلال الإفراج عن الأسرى

"القسام" تطلق سراح أسير إسرائيلي في ظروف خاصة ودون مراسم.. ما السبب؟

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تؤجل الافراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار..

بعد اتهامهم بالتخلي عنهم.. عائلة “بيباس” ترفض حضور وزراء حكومة نتنياهو في جنازة أبنائهم

photo_2025-02-22_22-04-43

مفاجأة من "القسام".. أسيران إسرائيليان حضرا مراسم تسليم نظرائهما (شاهد)

الظهور الأول لقيادي في حماس منذ 7 أكتوبر.. تحدث عن صحة الزهار (فيديو)

photo_2025-02-22_20-47-49

هل تلتزم "إسرائيل" باستكمال اتفاق وقف إطلاق نار في غزة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية