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طقس فلسطين : فرصة ضعيفة لسقوط الامطار

الأحد 23 فبراير 2025 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : فرصة ضعيفة لسقوط الامطار



رام الله / سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية، اليوم الاحد، أن يستمر الجو شديد البرودة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط الامطار وزخات خفيفة من الثلج على المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وشديد البرودة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط الامطار وزخات خفيفة من الثلج على المرتفعات الجبلية العالية خاصة الجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .

الاثنين: يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية شديدة البرودة وتبقى فرصة ضعيفة حتى ساعات الظهيرة لسقوط زخات خفيفة من الامطار ومن الثلوج على المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الثلاثاء: يكون الجو غائماً جزئياً وشديدة البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة وتكون الرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الأربعاء: يكون الجو غائماً جزئياً وشديدة البرودة ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وحذرت الارصاد الجوية المواطنين من خطر تدني مدى الرؤية الافقية، والتزحلق على الطرقات، وشدة البرودة وتدني درجات الحرارة التي تلامس الصفر او اقل في المرتفعات الجبلية، وخطر تشكل الصقيع والانجماد.

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