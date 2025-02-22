  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

35 يوما لوقف اطلاق النار: خروقات على الارض وحماس تستنكر تاخير الافراج عن الاسرى..

الأحد 23 فبراير 2025 09:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
35 يوما لوقف اطلاق النار: خروقات على الارض وحماس تستنكر تاخير الافراج عن الاسرى..



غزة / سما/

 أجلت إسرائيل إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم مقابل الاسرى الاسرائيليين الستة.
واعتبرت حركة حماس ما جرى خرقا فاضحا لوقف إطلاق النار مطالبة الوسطاء بالتدخل لإلزام إسرائيل ببنود الصفقة.
ويأتي قرار تأجيل الإفراج في ظل خروقات اسرائيلية على الارض لملف وقف إطلاق النار في اليوم ٣٥ .
وأطلق جنود الاحتلال النار بشكل مكثف صباح اليوم الأحد اتجاه منازل المواطنين شرق حي الزيتون بمدينة غزة.
كما جرى إطلاق نار مكثف بالتزامن مع حركة من الدبابات الإسرائيلية شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وامتد اطلاق النار ليشمل محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.
وأوضح التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مشافي القطاع عشرة شهداء سبعة منهم إنتشال، وشهيد متأثر بجراحه، وشهيدان جديدان بالإضافة إلى اربعة مصابين خلال ٤٨ ساعة الماضية.
وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨٣٢٩ شهيدا و ١١١٧٥٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.

الأكثر قراءة اليوم

صدمة في اسرائيل وذهول في العالم ..جندي اسرائيلي يقبل رؤوس كتائب القسام

" إسرائيل" تؤخر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الوقت المحدد.. ما السبب؟!

معاريف: مليارديرة إسرائيلية ساعدت في صفقة تبادل الأسرى

دبلوماسي مصري يوضح لماذا تراجع ترامب عن خطته في غزة

"الأسير الذي حاصر السجن".. عبد الناصر عيسى على موعد مع الحرية

تعليق حماس على تأخير الاحتلال الإفراج عن الأسرى

"القسام" تطلق سراح أسير إسرائيلي في ظروف خاصة ودون مراسم.. ما السبب؟

الأخبار الرئيسية

اسرائيل تؤجل الافراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار..

بعد اتهامهم بالتخلي عنهم.. عائلة “بيباس” ترفض حضور وزراء حكومة نتنياهو في جنازة أبنائهم

photo_2025-02-22_22-04-43

مفاجأة من "القسام".. أسيران إسرائيليان حضرا مراسم تسليم نظرائهما (شاهد)

الظهور الأول لقيادي في حماس منذ 7 أكتوبر.. تحدث عن صحة الزهار (فيديو)

photo_2025-02-22_20-47-49

هل تلتزم "إسرائيل" باستكمال اتفاق وقف إطلاق نار في غزة؟

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية