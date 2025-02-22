35 يوما لوقف اطلاق النار: خروقات على الارض وحماس تستنكر تاخير الافراج عن الاسرى..

غزة / سما/

أجلت إسرائيل إطلاق سراح الاسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم مقابل الاسرى الاسرائيليين الستة.

واعتبرت حركة حماس ما جرى خرقا فاضحا لوقف إطلاق النار مطالبة الوسطاء بالتدخل لإلزام إسرائيل ببنود الصفقة.

ويأتي قرار تأجيل الإفراج في ظل خروقات اسرائيلية على الارض لملف وقف إطلاق النار في اليوم ٣٥ .

وأطلق جنود الاحتلال النار بشكل مكثف صباح اليوم الأحد اتجاه منازل المواطنين شرق حي الزيتون بمدينة غزة.

كما جرى إطلاق نار مكثف بالتزامن مع حركة من الدبابات الإسرائيلية شرقي بلدة عبسان الكبيرة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وامتد اطلاق النار ليشمل محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر.

وأوضح التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وصول مشافي القطاع عشرة شهداء سبعة منهم إنتشال، وشهيد متأثر بجراحه، وشهيدان جديدان بالإضافة إلى اربعة مصابين خلال ٤٨ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الاسرائيلي الى ٤٨٣٢٩ شهيدا و ١١١٧٥٣ اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣ م.