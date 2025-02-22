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اسرائيل تؤجل الافراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار..

الأحد 23 فبراير 2025 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل تؤجل الافراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين ضمن اتفاق وقف إطلاق النار..



القدس المحتلة / سما/

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، الليلة الماضية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أجلت الافراح، عن الدفعة السابعة من المعتقلين، إلى إشعار آخر.

وكان من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن الدفعة السابعة من المعتقلين يوم أمس السبت ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وتضم الدفعة السابعة، 402 أسير، منهم 50 معتقلا من المحكومين بالمؤبد، و60 من الأحكام العالية، و47 من الأسرى المعاد اعتقالهم في صفقة "شاليط"، و445 من أسرى قطاع غزة، اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال عدوانها على القطاع بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكان مئات المواطنين وذوو المعتقلين، احتشدوا منذ ساعات صباح أمس، وفي ظل الأجواء شديدة البرودة، أمام قصر رام الله الثقافي وساحة متحف محمود درويش بمدينة رام الله، لاستقبال المعتقلين.

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