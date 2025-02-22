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جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع حدودية بين سوريا ولبنان

السبت 22 فبراير 2025 10:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على مواقع حدودية بين سوريا ولبنان



القدس المحتلة/سما/

 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، شن غارات جوية استهدفت عددا من المواقع على الحدود بين سوريا ولبنان.


وقال في بيان: “أغار سلاح الجو قبل قليل على محاور نقل على الحدود بين سوريا ولبنان”.


وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن “حزب الله يحاول من خلال تلك المحاور نقل وسائل قتالية إلى لبنان”.


وزعم البيان أن “هذه المحاولات بمثابة خرق للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان”.


وهذه المرة الثانية خلال أقل من 48 ساعة، التي يعلن فيها جيش الاحتلال الإسرائيلي إغارته على الحدود بين سوريا ولبنان.


ولم يصدر تعقيب فوري رسمي من الجانبين اللبناني أو السوري بشأن الاعتداء الإسرائيلي.


ويسود اتفاق وقف لإطلاق النار بين تل أبيب وبيروت منذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، خرقته قوات الاحتلال أكثر من ألف مرة، ما خلّف 79 شهيدا و276 جريحا على الأقل، وفق بيانات رسمية لبنانية.


ومنذ الإطاحة بنظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، نفذت إسرائيل عشرات الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية سورية، ووسعت رقعة احتلالها لمرتفعات هضبة الجولان باحتلال المنطقة السورية العازلة وجبل الشيخ.


كما أعلنت انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا لعام 1974، وانتشار جيشها بالمنطقة العازلة منزوعة السلاح في هضبة الجولان التي تحتل معظم مساحتها منذ عام 1967، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة ودول عربية.

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