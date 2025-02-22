إعلام إسرائيلي: الجيش قد يدفع بدبابات إلى شمال الضفة لأول مرة منذ 2002

القدس المحتلة/سما/

قال إعلام عبري، مساء السبت، إن الجيش الإسرائيلي قد يدفع بدبابات إلى شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ 23 عاما.



يأتي ذلك في سياق عدوان إسرائيلي متصاعد على عدة محافظات في شمال الضفة، وبصفة خاصة على مخيمات للاجئين الفلسطينيين، لليوم الـ 33 على التوالي.



ونقلت القناة “14” العبرية الخاصة عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن القيادة السياسية “تضغط باتجاه إشراك الدبابات في العملية العسكرية القائمة في شمال الضفة”.

وأشارت المصادر إلى أن الدبابات “قد تشارك قريبا في العملية العسكرية”.