  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

إعلام إسرائيلي: الجيش قد يدفع بدبابات إلى شمال الضفة لأول مرة منذ 2002

السبت 22 فبراير 2025 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
إعلام إسرائيلي: الجيش قد يدفع بدبابات إلى شمال الضفة لأول مرة منذ 2002



القدس المحتلة/سما/

قال إعلام عبري، مساء السبت، إن الجيش الإسرائيلي قد يدفع بدبابات إلى شمال الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ 23 عاما.


يأتي ذلك في سياق عدوان إسرائيلي متصاعد على عدة محافظات في شمال الضفة، وبصفة خاصة على مخيمات للاجئين الفلسطينيين، لليوم الـ 33 على التوالي.


ونقلت القناة “14” العبرية الخاصة عن مصادر مطلعة لم تسمها، أن القيادة السياسية “تضغط باتجاه إشراك الدبابات في العملية العسكرية القائمة في شمال الضفة”.
وأشارت المصادر إلى أن الدبابات “قد تشارك قريبا في العملية العسكرية”.

الأكثر قراءة اليوم

صدمة في اسرائيل وذهول في العالم ..جندي اسرائيلي يقبل رؤوس كتائب القسام

"هارتس" تكشف: إسرائيل تتكتم على هويات "يهود" اعتقلتهم على خلفية انفجارات تل أبيب

معاريف: مليارديرة إسرائيلية ساعدت في صفقة تبادل الأسرى

إسرائيل تستعد للعودة للقتال بغزة وتطالب بالإفراج عن المحتجزين في المرحلة الثانية

"الأسير الذي حاصر السجن".. عبد الناصر عيسى على موعد مع الحرية

"القسام" تطلق سراح أسير إسرائيلي في ظروف خاصة ودون مراسم.. ما السبب؟

بعد تسلمها امس ..إسرائيل تؤكد هوية جثة شيري بيباس

الأخبار الرئيسية

photo_2025-02-22_20-47-49

هل تلتزم "إسرائيل" باستكمال اتفاق وقف إطلاق نار في غزة؟

تعليق حماس على تأخير الاحتلال الإفراج عن الأسرى

بن غفير يدعو لفتح أبواب الجحيم على حماس والعودة إلى الحرب للتدمير والانتقام

6-46-730x438

ذوو الأسرى الإسرائيليين بغزة: نريد الإفراج عن الـ63 المتبقين دفعة واحدة

" إسرائيل" تؤخر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الوقت المحدد.. ما السبب؟!

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية