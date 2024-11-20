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"سرايا القدس" تبث مشاهد من الدفعة السابعة لعملية تبادل الأسرى

السبت 22 فبراير 2025 09:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
"سرايا القدس" تبث مشاهد من الدفعة السابعة لعملية تبادل الأسرى



غزة/سما/

بثت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" مشاهد من الدفعة السابعة لعملية تبادل الأسرى ضمن "صفقة طوفان الأقصى" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.


وسلمت الفصائل الفلسطينية 6 أسرى إسرائيليين ضمن دفعة التبادل السابعة والأخيرة في المرحلة الأولى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما أرجأت إسرائيل الإفراج عن 620 أسيرا فلسطينيا من سجونها.

يذكر أنه في 19 يناير الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية. ولا تزال إسرائيل تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير الجاري.

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