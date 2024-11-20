بن غفير يدعو لفتح أبواب الجحيم على حماس والعودة إلى الحرب للتدمير والانتقام

القدس المحتلة/سما/

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى فتح أبواب الجحيم على حركة "حماس"، مطالبا بعودة إسرائيل إلى الحرب على غزة للانتقام والتدمير.



وجاءت تصريحات بن غفير في أعقاب عودة الإسرائيليين الذين كانوا محتجزين لدى حماس، حيث أعرب عن "تأثره بعودتهم وشدد على القسوة التي تعرضوا لها".

وقال بن غفير: "مثلما تأثر كل شعب إسرائيل بعودة الأسرى، شهدنا جميعا الوحشية غير المفهومة التي مارسها النازيون الجدد ضدهم وضد شيري، أريئيل وكفير بيبس"، وأكد بن غفير أنه لا يمكن لدولة إسرائيل أن تمر على هذه الأحداث مرور الكرام، مضيفا "حان الوقت لنعود إلى المعركة، لندمر وننتقم من حماس".

هذا وسلمت كتائب القسام 6 أسرى إسرائيليين ضمن دفعة التبادل السابعة والأخيرة في المرحلة الأولى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، فيما أرجأ الاحتلال الإفراج عن 620 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية.

يذكر أنه في 19 يناير الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، والتي تتضمن ثلاث مراحل تمتد كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض على المرحلة التالية قبل استكمال المرحلة الجارية. ولا تزال إسرائيل تماطل في بدء مفاوضات المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كان من المفترض أن تبدأ في 3 فبراير الجاري.

كما تجدر الإشارة، في السياق، إلى أن "حماس" أعلنت استعدادها لأن تفرج "دفعة واحدة"، وليس على دفعات متتالية، عن كل الأسرى الإسرائيليين الذين ما زالوا محتجزين في قطاع غزة، وذلك خلال المرحلة الثانية من اتفاق التهدئة والتي يفترض أن تبدأ في الثاني من مارس.

وفي سياق متصل، وصفت حركة "حماس" ادعاءات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، واتهامه المقاومة بقتل عائلة المحتجزة الإسرائيلية، شيري بيباس، بأنها "ليست سوى أكاذيب محضة، تُضاف إلى سلسلة طويلة من الأكاذيب التي يطلقها منذ 15 شهرا في سياق حرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني، وهي محاولة يائسة للتنصل من مسؤولية جيشه المجرم عن مقتل العائلة".

المصدر: RT