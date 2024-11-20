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وزير الخارجية المصري: خطتنا لإعادة إعمار غزة تحظى بدعم عربي

السبت 22 فبراير 2025 09:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصري: خطتنا لإعادة إعمار غزة تحظى بدعم عربي



القاهرة/سما/

قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن الخطة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، تحظى بدعم عربي.

وبحسب بيان للخارجية المصرية، استعرض عبد العاطي في اتصال هاتفي مع نظيره الصيني وانج يي، السبت، الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذ بنوده بمراحله الزمنية الثلاث.

وأشارت الوزارة، إلى توافق الوزير الصيني مع الموقف المصري بشأن خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن عبد العاطي ويي، تناولا مستجدات الوضع فى الشرق الأوسط، وبشأن التطورات في السودان، شدد الوزير المصري على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السودانية، والعمل على وقف إطلاق النار في السودان، وبما يسهم فى إطلاق عملية سياسية شاملة لكل القوى السودانية، يستعيد السودان من خلالها الأمن والاستقرار.

كما استعرض الوزيران التطورات في سوريا، وتوافقا على ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة تضم كل مكونات الشعب السوري، وأن تكون سوريا مصدر استقرار يسهم في مكافحة الارهاب والتطرف بالمنطقة، بحسب البيان.

وقال السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزيرين أعربا عن التطلع لعقد اللجنة الحكومية المُشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين تنفيذا لمخرجات جولة الحوار الاستراتيجي التي عُقدت في بكين في ديسمبر 2024، والرغبة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال تشجيع زيادة الاستثمارات الصينية في مصر بما يحقق المنفعة المتبادلة.

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