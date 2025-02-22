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الهلال الأحمر يعزز المناعة المجتمعية من خلال تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في قطاع غزة

السبت 22 فبراير 2025 06:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
الهلال الأحمر يعزز المناعة المجتمعية من خلال تطعيم الأطفال ضد شلل الأطفال في قطاع غزة



غزة/سما/

شاركت اليوم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في الحملة الثالثة للتطعيم ضد شلل الأطفال، التي تستمر لمدة خمسة أيام، بهدف تحصين الأطفال وتعزيز المناعة المجتمعية.

تأتي هذه الحملة في إطار الاستجابة الطارئة لتفشي المرض في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف).

تشمل الحملة جميع العيادات والنقاط الطبية التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني في محافظات القطاع، حيث تم تخصيص أربعة مراكز رئيسية كمراكز توزيع، وهي مستشفى القدس في تل الهوا بمدينة غزة، وعيادة الأمل في مستشفى الأمل وعيادة المواصي بمحافظة خانيونس، وعيادة فرع الجمعية في محافظة رفح، وعيادة فرع جباليا في المحافظات الشمالية.

وفي هذا السياق، قام الدكتور حيدر القدرة، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، بجولة تفقدية لمراكز التطعيم، للاطلاع على سير العملية وضمان وصول اللقاحات إلى جميع الأطفال المستهدفين.

وقال القدرة: "تأتي هذه الحملة في إطار الجهود المستمرة لحماية الأطفال من شلل الأطفال وتعزيز مناعتهم ضد هذا المرض، رغم التحديات الميدانية واللوجستية. نعمل بالتعاون مع شركائنا لضمان توفير اللقاحات للأطفال المستهدفين في جميع المحافظات."

وتهدف الحملة إلى تطعيم أكثر من 591,000 طفل دون سن العاشرة، بمن فيهم الأطفال الذين لم يتمكنوا من تلقي اللقاح في الجولات السابقة، وذلك باستخدام اللقاح الفموي الجديد من النوع الثاني (nOPV2)، لضمان حماية الأطفال ومنع انتشار الفيروس.

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