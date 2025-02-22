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" إسرائيل" تؤخر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الوقت المحدد.. ما السبب؟!

السبت 22 فبراير 2025 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
" إسرائيل" تؤخر الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في الوقت المحدد.. ما السبب؟!



غزة/سما/

اتهم مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، السبت، إسرائيل بتأخير وارتكاب "تجاوزات" فيما يتعلق بالإفراج عن الدفعة السابعة من صفقة تبادل الأسرى، المعروفة باسم "طوفان الأحرار".

وقال ناهد الفاخوري، مسؤول الإعلام في مكتب الشهداء والجرحى والأسرى بحركة حماس، في بيان: "حدث تأخير وتجاوزات من قبل الاحتلال بخصوص الإفراج عن الأسرى".

وأضاف الفاخوري، أن "الاحتلال اعتدى على الأسرى قبيل الإفراج عنهم، ويحاول التلاعب ببعض أسماء الأسرى المقرر الإفراج عنهم".

وأكد أن حماس، مستعدة للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح كافة الأسرى الفلسطينيين.

وفي سياق متصل، نقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤول إسرائيلي قوله أنه "تم تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين إلى ما بعد المشاورات الأمنية التي سيرأسها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

فيما نقل موقع واللا العبري عن مصدر سياسي، أن نتنياهو يعقد مشاورات أمنية الليلة لبحث استعادة كافة المختطفين الأحياء والأموات.

كما نقلت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية عن مصلحة السجون الاسرائيلية، أنه " لم تصدر بعد تعليمات من القيادة السياسية لبدء الافراج عن الاسرى الفلسطينيين"

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