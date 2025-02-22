الجيش الإسرائيلي يطلق النار على سيارة جنوب لبنان

بيروت/سما/

أطلق الجيش الإسرائيلي، السبت، النار على سيارة في بلدة حولا بقضاء مرجعيون جنوبي لبنان، دون ورود أنباء فورية عن وقوع إصابات، في مواصلة لخرق وقف إطلاق النار.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "الجيش الإسرائيلي أطلق النار على سيارة عند أطراف بلدة حولا، ما تسبب في اشتعالها".

والأربعاء، قال الجيش اللبناني في بيان، إن "الجيش الإسرائيلي لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، عملا بالمواثيق والشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمها القرار 1701".

ولفت إلى أن "العدو لا يزال يتمركز في نقاط حدودية عدة، ويتمادى في تنصله من التزاماته، وخرقه للسيادة اللبنانية من خلال الاعتداءات المتواصلة على أمن لبنان ومواطنيه".

وكان من المفترض أن تنسحب إسرائيل من البلدات اللبنانية التي احتلتها في حربها الأخيرة ضد "حزب الله" بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 فبراير/ شباط الحالي.

والثلاثاء الماضي، انسحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، لكنه بقي في خمسة مواقع داخل لبنان، وهي عبارة عن تلال استراتيجية، دون أن تعلن إسرائيل موعدا للانسحاب منها.​​​​​​​

ومنذ سريان الاتفاق ارتكبت إسرائيل قرابة ألف خرق له في لبنان، ما خلّف 79 شهيد و276 جريحا على الأقل، وفق إحصاء للأناضول استنادا إلى بيانات رسمية لبنانية.

وبدأ عدوان إسرائيل على لبنان في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول لحرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، وخلّف 4 آلاف و109 شهيد و16 ألفا و899 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.