بينهم 50 مؤبدا.. الكشف عن أسماء 620 فلسطينيا يفرج عنهم السبت

غزة/سما/

أعلنت هيئات فلسطينية، السبت، عن قائمة أسماء 620 أسيرا وأسيرة فلسطينيين، من المقرر أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي عنهم اليوم السبت، بينهم 50 محكوما بالمؤبد و97 أسيرا تقرر إبعادهم للخارج و23 طفلا اعتقلهم الجيش الإسرائيلي من غزة بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

جاء ذلك في بيانات لمكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير.

وسيفرج عن الأسرى ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل بين حركة حماس وإسرائيل، من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتشمل القائمة التي اطلعت عليها الأناضول ونشرتها المؤسسات الثلاث: "50 أسيرا محكومين بالسجن المؤبد، و60 أسيرا من الأحكام العليا، و41 من أسرى صفقة "وفاء الأحرار" (صفقة جلعاد شاليط) عام 2011، المعاد اعتقالهم، و23 طفلا، وامرأة واحدة، و445 من الفلسطينيين بغزة الذي تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023".

ومن بين من سيتم الإفراج عنهم، 97 أسيرا تقرر إبعادهم للخارج، وفق القائمة المنشورة.

وحسب القائمة، ينتمي 95 أسيرا لحركة حماس، و40 لحركة التحرير الفلسطيني فتح، و12 لحركة الجهاد الإسلامي و4 للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وسلمت كتائب عز الدين القسام، صباح السبت، 5 أسرى إسرائيليين للجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة ومخيم النصيرات بالمحافظة الوسطى، بينما يتم الترتيب لتسليم الأسير السادس بمدينة غزة دون مراسم.

وهذه الدفعة هي آخر دفعة من الأسرى الأحياء التي يتم تسليمها في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، حيث يتبقى تسليم جثامين 4 إسرائيليين فقط ضمن هذه المرحلة.

ويشمل المفرج عنهم 151 أسيرًا محكومًا بالمؤبدات والأحكام العالية، وتوزعوا على النحو التالي:

* 43 أسيرًا سيتم إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية والقدس

* 97 أسيرًا سيتم إبعادهم إلى الخارج

* 11 أسيرًا من غزة، اعتُقلوا قبل السابع من أكتوبر

* 445 أسيرًا من معتقلي غزة بعد السابع من أكتوبر

* 24 أسيرًا من النساء والأطفال من قطاع غزة

وأعلنت لجان أسرى القدس، اليوم السبت، عن أسماء 18 أسيرًا مقدسيًا مرتقب الإفراج عنهم ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق تبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، حيث من المرتقب إطلاق سراحهم خلال الساعات المقبلة.

ووفقًا للجان أسرى القدس، سيتم الإفراج عن خمسة أسرى ليعودوا إلى منازلهم في القدس، بينما سيتم إبعاد 13 أسيرًا إلى الخارج ضمن الشروط التي فرضها الاحتلال. في المقابل، رفض الأسيران سامر العيساوي وناصر عبد ربه الإفراج المشروط بالإبعاد.

قائمة أسماء أسرى المؤبدات والأحكام العالية الذين سيفرج عنهم ضمن صفقة تبادل الأسرى اليوم السبت

يأتي هذا الإفراج المتوقع في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من الصفقة، التي تقضي بإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين مقابل تحرير 6 رهائن إسرائيليين، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة.