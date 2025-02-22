"القسام" تطلق سراح أسير إسرائيلي في ظروف خاصة ودون مراسم.. ما السبب؟

غزة/سما/

سلمت "كتائب القسام" السبت، خمسة أسرى إسرائيليين في إطار الدفعة الأخير من المرحلة الأولى لوقف إطلاق النار، فيما ستسلم الأسير السادس في ظروف خاصة ودون مراسم.



ومن المقرر أن تسلم "القسام" الأسير السادس وهو هشام السيد من أصل فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية بمدينة غزة، حيث تحتجزه القسام منذ 2015، بعدما دخل قطاع غزة في ظروف غامضة.



وأفادت مصادر من كتائب القسام لوسائل إعلام، إنها لن تجري للأسير "هشام السيد" الفلسطيني الأصل مراسم التسليم المعتادة خلال الدفعات السابقة، وذلك احتراما لفلسطينيي الداخل (الأراضي المحتلة عام 1948).

وهذه الدفعة هي آخر دفعة من الأسرى الأحياء التي يتم تسليمها في المرحلة الأولى من صفقة التبادل، حيث يتبقى تسليم جثث أربعة إسرائيليين فقط ضمن هذه المرحلة.



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والجمعة، أعلنت "القسام" أسماء الأسرى الإسرائيليين الستة ضمن الدفعة السابعة، وهم "إيليا كوهن، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد".



وفي المقابل المقرر أن تفرج "إسرائيل"، السبت، عن 596 فلسطينيا بينهم 50 من ذوي أحكام المؤبدات، و60 من ذوي الأحكام العالية، و41 من أسرى صفقة "وفاء الأحرار" (جلعاد شاليط) عام 2011 المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من غزة تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023.

وفي 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى يشمل ثلاث مراحل تستمر كل منها 42 يوما، على أن يتم التفاوض في الأولى لبدء الثانية.



وفي المرحلة الأولى من الاتفاق تنص البنود على الإفراج تدريجيا عن 33 إسرائيليا محتجزا بغزة سواء الأحياء أو جثامين الأموات مقابل عدد من المعتقلين الفلسطينيين والعرب يُقدر بين 1700 و2000.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار بغزة، سلمت القسام 19 أسيرا إسرائيليا ضمن 6 دفعات تبادل، إلى جانب أربع جثث ضمن الدفعة السابعة.