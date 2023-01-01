تزامنا مع الإفراج عن أسرى فلسطينيين.. قصف واقتحامات إسرائيلية في الضفة (فيديو)

رام الله/سما/

شنت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللتها اعتقالات وتحذيرات لعائلات أسرى يتوقع الإفراج عنهم اليوم، ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.

وفي نابلس (شمال)، اقتحمت آليات وجرافات إسرائيلية بلدة ياصيد شمالي المدينة، وقصفت منزلا بقنبلة أنيرجا، دون تسجيل إصابات، قبل مداهمة المنزل واعتقال فلسطيني وزوجته، ومصادرة مركبته.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا” أن “قوات الاحتلال اقتحمت بلدة ياصيد، وحاصرت أحد المنازل، واستهدفته بقذيفة أنيرجا، وداهمت عدة منازل أخرى، وأجرت تحقيقات ميدانية مع مواطنين”.

وأوضح شهود عيان أن المنزل يعود للأسير المحرر جهاد مشاقي، حيث تعرض لدمار كبير بسبب القصف، دون أن يصاب أحد من سكانه بأذى، فيما اقتحمه الجيش وفتشه عقب القصف، وعبثت بمحتوياته، واعتقل مشاقي وزوجته وصادر مركبته.

وفي نابلس (شمال)، اعتقلت قوات إسرائيلية الشاب ضياء الأغبر من منزله في منطقة المساكن الشعبية في المدينة، والمسن عامر صنوبر، بعد مداهمة منزله على مفرق زواتا الأول غرب نابلس، وفق شهود عيان.

وفي بيت لحم (جنوب)، اقتحمت قوات إسرائيلية مخيمي العزة وعايدة في المدينة، وداهمت منزلي الأسيرين جواد جواريش وأحمد العزة، المتوقع الإفراج عنهما اليوم ضمن صفقة التبادل، ووجهت تحذيرا لعائلتهما بعدم إقامة أي احتفالات، بحسب شهود عيان.

وفي محافظة الخليل (جنوب)، اقتحم جيش الاحتلال بلدة الشيوخ شمال شرقي المحافظة، وداهمت قواته منزل الأسير موسى محمد عبد الله حلايقة، المتوقع الإفراج عنه اليوم ضمن الصفقة، وهددت عائلته في حال تنظيم أي مظاهر احتفالية بتحرره، وفق شهود عيان.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى التابع لحركة حماس، في بيان، أن “قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت منازل عددٍ من الأسرى المتوقع الإفراج عنهم اليوم ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لصفقة طوفان الأحرار، وهددت ذويهم في حال القيام بأية مظاهر احتفالية”.

ووفق المكتب، عُرف من الأسرى الذين تمت مداهمة منازلهم في رام الله (وسط)، جبر أبو عليا من قرية المغير شرقي المدينة، وسلامة قطاوي من بلدة بيرزيت (شمال)، ومحمد رفيق نخلة من مخيم الجلزون شمال رام الله، وصالح سليمان من قرية دير أبو مشعل غرب المدينة.

والجمعة، أعلنت “القسام” أسماء الأسرى الإسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت ضمن الدفعة السابعة، وهم “إيليا كوهن، وعمر شيم توف، وعومر فنكرت، وتال شوهام، وأفيرا منغستو، وهشام السيد”.

وفي المقابل، من المقرر أن تفرج سلطات الاحتلال عن 602 فلسطيني بينهم 50 من ذوي أحكام المؤبدات، و60 من ذوي الأحكام العالية، و47 من أسرى صفقة وفاء الأحرار عام 2011 المعاد اعتقالهم، و445 أسيرا من غزة تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في مخيمات شمالي الضفة الغربية، مخلفا 61 شهيدا فلسطينيا وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف، ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.

كما وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ بدء الإبادة في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 923 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف شخص، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.