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هكذا رد الاسرى في جلبوع على استفزازات الاحتلال قبل اطلاق سراحهم ..

السبت 22 فبراير 2025 03:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
هكذا رد الاسرى في جلبوع على استفزازات الاحتلال قبل اطلاق سراحهم ..



رام الله/سما/

قبيل الإفراج عنهم في إطار صفقة التبادل بين حماس وإسرائيل، خط الأسرى الفلسطينيون على جدران سجن جلبوع شعارات تعبر عن صمودهم: "لن ننسى، لن نركع، وسنموت شهداء"، في رد مباشر على استفزازات مصلحة السجون التي أجبرتهم على ارتداء قمصان تحمل عبارات "لن نغفر، ولن ننسى".

وبحسب "يديعوت أحرونوت"، كشفت مصلحة السجون عن تلك الكتابات خلال تفتيش المعتقل، ما أثار استنفارًا أمنيًا داخل السجن.

في وقت سابق، ألبست مصلحة السجون الأسرى المحررين ملابس رياضية تحمل رموزًا إسرائيلية، ضمن محاولات للضغط النفسي عليهم.

وقال مسؤول وحدة مصلحة السجون لموقع يديعوت أحرونوت: "إلى جانب تنفيذ المخطط السياسي لإطلاق سراح المختطفين، فإننا نعمل على إدارة السجون وتوجيه القوات للقيام بأنشطة ضد أي نية لزعزعة النظام في السجون".

وفي الأسبوع الماضي، كما ذكرنا، قامت مصلحة سجون الاحتلال بتبديل ملابس الإسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم في الجولة السادسة، وألبستهم ملابس عليها شعارات ما يسمى بنجمة داوود وشعار مصلحة السجون، إلى جانب نقش: "لن ننسى ولن نغفر".

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