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صدمة في اسرائيل وذهول في العالم ..جندي اسرائيلي يقبل رؤوس كتائب القسام

السبت 22 فبراير 2025 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
صدمة في اسرائيل وذهول في العالم ..جندي اسرائيلي يقبل رؤوس كتائب القسام



القدس المحتلة/سما/

هز مشهد صادم وغير مسبوق، هز مواقع التواصل الاجتماعي وأشعل منصات الأخبار، ظهر الجندي الإسرائيلي الأسير المُفرج عنه عومر شيم توف وهو يُقبل رأس مقاتلي كتائب القسام خلال مراسم تسليمه في إطار الدفعة السابعة من صفقة التبادل.

اللقطة، التي وثّقت لحظة مفعمة بالرمزية والدلالات، أثبتت حسن معاملة الاسرى الإسرائيليين خلال احتجازهم في غزة.

فيما أثارت اللقطة غضب الاعلام العبري، وكتب الصحفي الإسرائيلي "أور هيلر" على موقعه "X" معلقا على مشهد القبلة قائلا :" قبلة لحماس- هل حماس لا تملك ما يكفي من الدعاية الخاصة بها، أليس كذلك؟ ليضاف لها قبلة.

بينما برر الاعلام العبري تقبيل الاسير المحرر لرأس عنصر من وحده الظل بان الاسرى الاسرائيليين المفرج عنهم يخضعون لتاثير المخدرات في هذه اللحظات.
وتم تسليم ستة أسرى إسرائيليين، اليوم السبت، وهو اليوم الخامس والثلاثون من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
في المقابل، من المتوقع أن يفرج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسرى الفلسطينيين. وسيُفرج عن 602 أسير فلسطيني ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لعملية تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار.

من المفترض أن تفرج قوات الاحتلال الإسرائيلية، بحسب بيان، الجمعة، لمكتب "إعلام الأسرى"، عن 50 أسيرًا فلسطينيًا من "المؤبدات"، و60 أسيرًا من الأحكام العالية، و47 أسيرًا من أسرى "وفاء الأحرار"، المعاد اعتقالهم، و445 أسيرًا من أسرى قطاع غزة الذين جرى اعتقالهم بعد الـ7 من تشرين الأول/ أكتوبر

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