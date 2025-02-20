  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"حماس" تسلّم 6 من الاسرى الإسرائيليين في قطاع غزة

السبت 22 فبراير 2025 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس" تسلّم 6 من الاسرى الإسرائيليين في قطاع غزة



غزة /سما/

سلمت حركة  اثنين من الأسرى الإسرائيليين من رفح جنوبي قطاع غزة، بينما تسلم 4 آخرين في مخيم النصيرات وسط القطاع، في إطار الدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى ل بين حماس وإسرائيل، وهما أفرا منغستو وتال شوهام.

وشهدت عملية التسليم عرض أسلحة لجنود إسرائيليين اغتنمتها الحركة خلال المعارك في سلمت حركة  اثنين من الأسرى الإسرائيليين من رفح جنوبي قطاع غزة، بينما تسلم 4 آخرين في مخيم النصيرات وسط القطاع، في إطار الدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى ل بين حماس وإسرائيل، وهما أفرا منغستو وتال شوهام.

وشهدت عملية التسليم عرض أسلحة لجنود إسرائيليين اغتنمتها الحركة خلال المعارك في رفح.

IMG_8623
IMG_8621

الأكثر قراءة اليوم

حماس ترد على الجامعة العربية

صحيفة إسرائيلية.. لدولة لم تستطع حماية أم وطفليها: عيشوا أوهامكم و”اعبدوا عجلكم الذهبي”

“القسام” تعلن أسماء 6 أسرى إسرائيليين ستفرج عنهم غدًا السبت..

نتنياهو متفاخرا خلال اقتحامه مخيم طولكرم: نقتل وندمّر منازل وشوارع بأكملها

الاعلام العبري : إدارة ترامب تتراجع عن مخطط تهجير الفلسطينيين من غزة

مصر تدخل دفعة جديدة من البيوت المتنقلة إلى غزة

بسبب غزة..رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية تقاطع احتفالات البيت الأبيض بيوم القديس باتريك

الأخبار الرئيسية

IMG_8623

34 يوما لوقف إطلاق النار: تبادل للدفعة السابعة من الاسرى واستمرار الاعتداءات في قطاع غزة

"هارتس" تكشف: إسرائيل تتكتم على هويات "يهود" اعتقلتهم على خلفية انفجارات تل أبيب

20250220081006reup-2025-02-20t080806z_790344640_rc27ycag9b8z_rtrmadp_3_israel-palestinians-gaza.h-730x438

قيادي في حماس: سلمنا جثمان المحتجزة الإسرائيلية شيري بيباس

ترامب يتراجع عن مخطّطه بشأن غزة ومتفاجئ من مصر والأردن

photo_2025-02-21_16-58-47

صحيفة إسرائيلية.. لدولة لم تستطع حماية أم وطفليها: عيشوا أوهامكم و”اعبدوا عجلكم الذهبي”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية