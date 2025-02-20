"حماس" تسلّم 6 من الاسرى الإسرائيليين في قطاع غزة

غزة /سما/

سلمت حركة اثنين من الأسرى الإسرائيليين من رفح جنوبي قطاع غزة، بينما تسلم 4 آخرين في مخيم النصيرات وسط القطاع، في إطار الدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى ل بين حماس وإسرائيل، وهما أفرا منغستو وتال شوهام.

وشهدت عملية التسليم عرض أسلحة لجنود إسرائيليين اغتنمتها الحركة خلال المعارك في سلمت حركة اثنين من الأسرى الإسرائيليين من رفح جنوبي قطاع غزة، بينما تسلم 4 آخرين في مخيم النصيرات وسط القطاع، في إطار الدفعة السابعة ضمن المرحلة الأولى ل بين حماس وإسرائيل، وهما أفرا منغستو وتال شوهام.

وشهدت عملية التسليم عرض أسلحة لجنود إسرائيليين اغتنمتها الحركة خلال المعارك في رفح.