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إسرائيل تستعد للعودة للقتال بغزة وتطالب بالإفراج عن المحتجزين في المرحلة الثانية

السبت 22 فبراير 2025 09:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تستعد للعودة للقتال بغزة وتطالب بالإفراج عن المحتجزين في المرحلة الثانية



القدس المحتلة/سما/

في ظل التقديرات التي تشير إلى أن التوصل إلى تفاهمات للانتقال إلى المرحلة التالية من صفقة الأسرى لن يتم في المستقبل القريب، تعمل إسرائيل على توسيع المرحلة الحالية لتنفيذ دفعات إضافية تؤدي إلى الإفراج عن محتجزين يُعرف أن حالتهم الصحية صعبة.

وطلبت إسرائيل من الوسطاء الإفراج عن 22 محتجزاً على قيد الحياة في إطار المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حركة حماس؛ حسبما أوردت هيئة البث العامة الإسرائيلية "كان 11" مساء الجمعة.

وبحسب "كان 11"، فإن إسرائيل تعتزم العودة إلى القتال في قطاع غزة على الرغم من التقدم في المفاوضات.

ومن جانبها، وضعت الولايات المتحدة الأميركية هدفا أمام تل أبيب وحماس لتقدم مفاوضات المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، وأمهلتهما التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوعين القريبين.

وتطرق مبعوث الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف، إلى المفاوضات بالقول إن هناك تقدم في المحادثات بشأن المرحلة الثانية، وذكر أن نقطة الخلاف الرئيسة هي مطلب عدم بقاء حماس في الحكم بغزة، معتبرا أنه "من الصعب تربيع هذه الدائرة".

وأفادت "كان 11"، بأنه جرى تلقي علامات حياة لقسم من المحتجزين وهناك تقديرات بأنهم ما زالوا على قيد الحياة، فيما أن هناك أسير واحد حالته غير معروفة بشكل مؤكد.

ومن المتوقع أن يعود يوم السبت ستة محتجزين أحياء إلى منازلهم. لكن هذه الخطوة لن تنهي المرحلة الأولى من الصفقة، حيث من المنتظر أن يتم خلال الأسبوع المقبل تسليم جثث أربعة محتجزين آخرين كانوا مشمولين في هذه المرحلة.

وبحسب القناة 13 العبرية أنه في ظل التشاؤم الذي يسود بشأن احتمالية تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، تطالب إسرائيل بالإفراج الفوري عن محتجزين آخرين يعانون من أوضاع صحية حرجة. وتملك الجهات السياسية الإسرائيلية قائمة بأسماء محتجزين في حالة صحية خطيرة لم يتم تضمينهم في المرحلة الأولى من الصفقة. وتسعى إسرائيل إلى تمديد عمليات الإفراج ضمن المرحلة الحالية لإنقاذهم قبل فوات الأوان، وذلك استنادًا إلى التقديرات التي تفيد بأن الاتفاق على مرحلة جديدة مع حماس قد لا يتحقق قريبًا.

وفي سياق متصل، من المتوقع أن تعود يوم السبت مجموعة من المحتجزين بينهم إليا كوهين، عومر فنكرت، عومر شيم توف، وتال شاحام، بالإضافة إلى أفراهام منغيستو وهشام السيد، الذين ظلوا محتجزين في غزة لعقد من الزمن.

وفق التقديرات الإسرائيلية، من الممكن أن تستغرق عملية الإفراج عدة ساعات بسبب العدد الكبير من المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم. وكما حدث في المرات السابقة، سيتم تسليم المحتجزين من حماس إلى الصليب الأحمر، ثم إلى قوات الجيش الإسرائيلي داخل القطاع، وبعد ذلك سيتم نقلهم إلى المستشفيات الإسرائيلية لتلقي العلاج اللازم.

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