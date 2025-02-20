34 يوما لوقف إطلاق النار: تبادل للدفعة السابعة من الاسرى واستمرار الاعتداءات في قطاع غزة

غزة/سما/

تنطلق في قطاع غزة عملية التبادل للاسرى بين المقاومة واسرائيل في دفعتها السابعة في مدينة رفح جنوب القطاع وفي مخيم النصيرات وسطه.

وتسلم المقاومة جثامين اربعة أسرى في مخيم النصيرات واثنان برفح .

ووضعت أسلحة إسرائيلية على منصة الإفراج عن الأسرى تعود لجنود الاحتلال الذين أسرتهم أو قتلتهم كتائب القسام واغتنمت عتادهم يوم السابع من أكتوبر.



وبدأت عناصر المقاومة بالانتشار وسط رمزية لرفح التي لا زال جيش الاحتلال يتواجد فيها والنصيرات التي تقع على محور نتساريم وارتكب الاحتلال مجزرة فيها طالت الف فلسطيني بين شهيد وجريح خلال تحرير ثلاثة من الاسرى.

ومن المقرر ان تطلق إسرائيل سراح نحو 800 مواطن بينهم445 ممن اعتقلوا بعد الحرب و47 من أسرى صفقة شاليط و60 من المحكومين مدى الحياة و59 من المحكومين بالسجن لأحكام عالية.

وفي سياق متصل تستمر الخروقات الاسرائيلية في غزة حيث استشهد مواطنة بمنزلها بحي الجنينة برفح.

وأطلق جنود الاحتلال النار بشكل مكثف على طول محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر

كما أطلقت الآليات النار بشكل مكثف شرق خان يونس .

واطلقت الزوارق الحربية النار على ساحل مدينة غزة.

ويغادر اليوم عدد من المرضى الجرحى عبر معبر رفح البري.