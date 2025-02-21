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قيادي في حماس: سلمنا جثمان المحتجزة الإسرائيلية شيري بيباس

السبت 22 فبراير 2025 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي في حماس: سلمنا جثمان المحتجزة الإسرائيلية شيري بيباس



غزة/سما/

نقل تلفزيون الأقصى التابع لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عن القيادي في الحركة محمود مرداوي القول إن الحركة سلمت جثمان المحتجزة الإسرائيلية شيري بيباس.

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الجمعة، إن الصليب الأحمر أبلغ تل أبيب بـ”تسلم جثة من حركة حماس تقول إنها تعود للمحتجزة شيري بيباس”.

وأضافت الإذاعة، نقلا عن مسؤول أمني إسرائيلي لم تكشف عن هويته، إن الصليب الأحمر طلب من تل أبيب إحضار الطواقم المتخصصة لاستلام وفحص الجثة.

من جهتها، قالت قناة القناة “12” العبرية الخاصة إنّ المعهد العدلي في تل أبيب يتجهز لاستلام وفحص الجثة المفترضة لشيري خلال “ساعة ونصف المقبلة”.

وبحسب القناة، طلبت السلطات الإسرائيلية من الشرطة مرافقة التابوت حتى وصول الجثة إلى المعهد العدلي.

فيما قال الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب، إنّ التقارير المتعلقة بجثة شيري “قيد المراجعة”.

وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة البث العبرية الرسمية إن إسرائيل تفحص صحة تقارير صحافية تتحدث عن تسليم حماس للصليب الأحمر جثة المحتجزة شيري.

والخميس، سلمت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة 4 توابيت لجثامين أسرى إسرائيليين، وقالت إنها لشيري بيباس وطفليها كفير وأرئيل، والأسير عوديد ليفشتس، وذلك ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى باتفاق وقف إطلاق النار الساري.

بيد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ادعى في كلمة مصورة بثها فجر الجمعة، أن حماس، أعادت جثة لسيدة من قطاع غزة وليست للأسيرة بيباس، متوعدا الحركة “بالانتقام لخرقها الاتفاق”، وفق ادعائه.

وردا على ادعاءات نتنياهو قالت حماس الجمعة في بيان، إنها “ستفحص هذه الادعاءات بجدية تامة، وستعلن عن النتائج بوضوح”.

وأوضحت: “نشير إلى احتمال وجود خطأ أو تداخل في الجثامين، قد يكون ناتجا عن استهداف الاحتلال (الإسرائيلي) وقصفه للمكان الذي كانت تتواجد فيه العائلة مع فلسطينيين آخرين”.

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