استشهاد طفل برصاص الاحتلال في مدينة الخليل

الخليل/سما/

استشهد طفل (13 عاما) متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، في مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية ، أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب الطفل أيمن نصار الهيموني (13 عاما)، بينما كان في زيارة لأقاربه في منطقة جبل جوهر جنوب الخليل، ما أدى الى إصابته بالصدر، نقل بواسطة طواقم الهلال الأحمر الى مستشفى محمد علي المحتسب، حيث أعلن عن استشهاده.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق اليوم، استشهاد الطفلة ريماس العموري (13 عاما) عقب إصابتها بجروح حرجة برصاص الاحتلال في منطقة البطن وخرجت من الضهر، نقلت على إثرها إلى مستشفى جنين الحكومي، قبل أن يعلن عن استشهادها.