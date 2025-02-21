مستشار الأمن القومي الأميركي: لا يمكن السماح بأن تحكم حماس غزة ولا أن تمتلك إيران سلاحا نوويا

واشنطن/سما/

قال مستشار الأمن القومي الأميركي، مايك والتز، في تصريحات أدلى بها، الجمعة، إنه لا يمكن السماح بأن تحكم حماس غزة، ولا أن تمتلك إيران سلاحا نوويا.

وذكر والتز أنه "تم القضاء إلى حد كبير على حزب الله، بفضل قيادة نتنياهو"، مضيفا أن "عملية انفجارات البيجر في لبنان، ستسجل في التاريخ".

وذكر مستشار الأمن القومي الأميركي أن "حماس لا تختلف عن داعش والقاعدة، ويجب تدميرها"، مشددا على أنه "لا يمكن السماح بأن تحكم حماس غزة".

وادعى أن "نهج إدارة (الرئيس الأميركي السابق، جو) بايدن، كان التنازل تلو التنازل، والضغط على إسرائيل أكثر من حماس".

وذكر مستشار الأمن القومي الأميركي، أن "وقف إطلاق النار، هو فقط بفضل انتخاب الرئيس ترامب".

وأضاف أن "هناك الكثير من الكلام عن حل الدولتين، لكن حماس هي التي لا تريد ذلك".